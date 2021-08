Una llamada a las nueve de la mañana al vestuario del Extremadura del inversor real que busca entrar en el club, de origen ruso, aunque con la intermediación del grupo Emirates Khalifa, ha provocado un giro radical de 180 grados a las intenciones que tenía la plantilla de hacer pública una reivindicación más contundente ante la situación de impagos y soledad que está viviendo en las últimas semanas en Almendralejo. “La plantilla venía con la idea de hacer un comunicado diferente, pero hemos tenido una reunión telefónica de media hora con el inversor, que nos ha trasladado sus disculpas, y nos ha asegurado que las garantías de cobro se producirán en los próximos días”, explicó el capitán Kike Márquez a las puertas del vestuario principal de la ciudad deportiva y arropado por detrás por todos los jugadores, técnicos, empleados del club y miembros representantes del sindicato AFE.

Diego Rivas, secretario general de AFE, junto a Germán Rojas, delegado regional, y un abogado del sindicato de futbolistas estuvieron presentes en la ciudad deportiva de Almendralejo para ofrecer asesoramiento en todo momento a los futbolistas.

La rueda de prensa se retrasó media hora más de lo previsto, precisamente, por esa reunión telefónica de urgencias que ha dado un giro momentáneo a la situación. Eso sí, el plante de entrenamientos se mantiene, no sólo por los impagos, sino porque los capitanes desvelaron que “aunque el equipo quiere entrenar, ahora mismo no disponemos de seguros médicos porque la mutualidad no está pagada. Y por ese riesgo que corremos no vamos a entrenar”, confirmó Kike Márquez.

El diez del Extremadura también confesó que “hay compañeros que por necesidad ya no pueden aguantar más. El vestuario exige que quien decida salir, que el club le facilite el proceso porque lo necesita”.

Fran Cruz, segundo capitán del Extremadura también pidió al club que “el que tenga la necesidad de irse, que pueda irse. Nosotros vamos a darle un voto de confianza al inversor tras hablar con nosotros”.

Para Dani Toribio, otro de los capitanes, la llamada del inversor real ha sido importante porque “hasta día de hoy no habíamos hablado con el inversor real. Hemos decidido dar ese voto de confianza por el club y por sus aficionados. Eso sí, el seguro médico es algo que debería pagarse en cinco minutos porque si no, no vamos a entrenar”.

Plazos

El vestuario azulgrana sigue falto de ciertas informaciones. Una muy importante son los plazos en los que podría llegar esa garantía de pago o el dinero directamente. “No nos dan plazos concretos, aunque sí nos dicen que será a la mayor brevedad posible”. Ante pregunta de los periodistas sobre la no presencia del presidente Manuel Franganillo en este momento difícil para la plantilla, Toribio fue franco: “yo creo que debería estar y claro que le echamos de menos aquí, pero él tendrá sus motivos”.

También se le preguntó por la posibilidad de la existencia de otra alternativa de grupo inversor para entrar en el club y sobre el rumor de que ciertos jugadores podrían haber movido ficha para ello: “eso sería la ostia que nosotros tuviéramos un grupo inversor, pero nosotros nos dedicamos a jugar. Sólo faltaría que también nos tuviéramos que poner a buscar un grupo inversor”, zanjó.

La expectación durante toda la mañana fue máxima en Almendralejo, con muchos aficionados del Extremadura en los alrededores de la ciudad deportiva para conocer noticias de primera mano. Ahora, la pelota está en el tejado de la directiva y el grupo inversor. Lo primero sería pagar la mutualidad, algo que debería formalizarse con la inscripción del equipo en Primera RFEF. Se espera que a lo largo de la jornada pueda inscribirse el equipo, pero para ello hay que depositar un segundo aval cercano a los 300.000 euros. Una vez eso ocurra, faltaría la llegada de la inyección económica prometida, incluso, por el último eslabón de la cadena: el inversor real. Cualquier cosa puede pasar. Toca esperar acontecimientos.