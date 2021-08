Romaric Belemene será el próximo. Las piezas de la plantilla del Cáceres Patrimonio de la Humanidad siguen sumando a buena velocidad. Después de entrar con retraso en el mercado, el club ha espabilado y ha cerrado también un acuerdo con este alero congoleño que también puede actuar de pívot. Mide 2,02, tiene 24 años y una dilatada experiencia, aunque no viene de un buen año en el Leyma Coruña. Es el sino del club extremeño, destinado en los últimos tiempos a relanzar carreras o dar a conocer a promesas.

Belemene tiene una amplia experiencia pese a su juventud. Tras completar su formación en la cantera del Unicaja, con el que llegó a debutar en la Liga Endesa, ha hecho valer su gran poder físico tanto en la máxima categoría (Manresa y Breogán) como en la LEB Oro (Oviedo, Melilla y el mencionado Coruña, donde promedió 5,1 puntos en 19 minutos).

La idea es que ejerza como ‘bisagra’ entre el juego exterior y el interior. El Cáceres ya tiene jugadores que son predominantemente escoltas (Manu Rodríguez, Jaume Lobo y el no anunciado Devin Schmidt) y un alero alto (Carlos Toledo), con lo que Belemene echará una mano como ‘3’ y también como ‘4’. No hay pívots fichados todavía.

Sus características invitan a ello: con una gran capacidad de salto, es capaz de jugar por encima del aro y defender a rivales de distintos tamaños. Es uno de esos hombres que levantan al público de sus asientos con sus mates. Obviamente, para alcanzar con mayor solidez la élite que hasta ahora (66 partidos en la Liga Endesa, pero solo 8 minutos por partido) necesita un poco más de solidez en el tiro, algo que no terminó de lograr en el Leyma (solo un 24% en triples).