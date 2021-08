La actividad en la ciudad deportiva de Almendralejo volvió para el Extremadura este miércoles, pero no la normalidad. Plantilla y cuerpo técnico decidieron reconducir su postura y adoptar el acuerdo de retomar los entrenamientos, una vez el club puso al día los pagos con la mutualidad para que los jugadores tuvieran sus pertinentes coberturas sociales. La decisión no ha sido sencilla y, de hecho, el entrenamiento de ayer comenzó media hora más tarde de lo previsto. Los jugadores han decidido entrenar porque consideran que, de no hacerlo, ellos mismos son los principales perjudicados. Venga o no venga el dinero. Lleguen o no las soluciones.

El Extremadura vuelve a los entrenamientos, pero el enfado entre los integrantes de la plantilla persiste. El inversor mantiene la promesa de inyectar liquidez al club a la mayor brevedad posible, pero los días son cada vez más largos. La plantilla ha decidido entrenar, pero de momento no jugará partidos hasta que se resuelva la situación. Ya quedaron suspendidos sus amistosos ante Atlético Sanluqueño y Don Benito y ayer se confirmó la cancelación del que tenía el sábado en El Romano ante el Mérida.

De plazos, poco se sabe. La promesa refleja que entre finales de esta semana e inicios de la siguiente debería entrar el dinero. Al menos, eso comentan fuentes del vestuario que escucharon la conversación con el inversor.

En ese primer entrenamiento de ayer, el Extremadura privó la entrada a «toda persona ajena al club», incluidos los medios de comunicación que fueron a presenciar ese primer entrenamiento tras el parón. Nadie sabe de dónde vienen esas órdenes. Los trabajadores se limitan a decir «órdenes de arriba». El caso es que el día antes, jugadores y cuerpo técnico necesitaban de los medios de comunicación para trasladarles al mundo lo que les estaba ocurriendo. Y, un día después, dan con la puerta en las narices a esos mismos medios de comunicación que le ofrecen una cobertura diaria. Otra errática maniobra de comunicación de un club que ha perdido los estribos en esta materia.

Sin inscripción

El Extremadura también tiene otro ‘match-ball’ pendiente en los despachos de la Federación Española de Fútbol. De momento, se ha quedado como único equipo de la Primera RFEF en no estar inscrito en la nueva categorías. Ayer, la Federación hizo públicas las inscripciones de Alcoyano, Calahorra y Real Unión.

El plazo para formalizar la inscripción finaliza esta semana. Es una segunda prórroga otorgada por la Federación Española para resolver casos como, precisamente, el del Extremadura.

Según ha podido saber este periódico, el Extremadura está pendiente de presentar un aval para cumplimentar su inscripción. La cantidad podría rondar los 400.000 euros. Hay algunas voces que consideran que, precisamente, la inyección de capital por parte del grupo inversor estaría condicionada a la inscripción del equipo en la nueva categoría. Y tiene su lógica.

En el plano deportivo, el club está dispuesto a negociar salidas de jugadores. El primero en mover ficha ha sido Dani Sánchez. El lateral izquierdo andaluz, de 21 años, negociaba ayer la rescisión de su contrato. Hay que recordar que este jugador no jugó ningún partido oficial de azulgrana tras ser cedido al Linares.