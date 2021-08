¿Con qué sensaciones viaja?

La verdad que variadas. Por un lado, cumplir el sueño de volver a unas paralimpiadas, la sensación del trabajo bien hecho y la recompensa al esfuerzo. Por el otro, esa sensación agridulce de que serán unos Juegos atípicos, marcados por la pandemia, y no se van a disfrutar todo lo que se debería. Pero las sensaciones de cara a la competición son buenas, estamos entrenados y vamos a por la medalla.

¿Siente uno el apoyo de Extremadura, ciudadanía e instituciones?

Sí, por supuesto. La Junta de Extremadura, a través de la Fundación Jóvenes y Deporte, la Diputación de Badajoz y el Ayuntamiento de Almendralejo, me han apoyado económica y asistencialmente ya desde antes de Río 2016. Es muy importante para trabajar tranquilo y poder conseguir estas metas.

¿Es competir en unos Juegos Paralímpicos la recompensa al trabajo de estos años o no se conforma sólo con estar?

Para mí, como siempre he dicho, competir en los Juegos Paralímpicos es un paso más, no el premio. Lo veo como un paso hacia una medalla. Lo dije en Río y la conseguí. Lo digo en Tokio y no sé qué pasará. Yo voy a por ella. Es también un paso más hacia París 2024 y hacia más medallas. Poder seguir trabajando y viviendo del deporte que me gusta es un premio al esfuerzo, pero para mí es un peldaño más en la maravillosa escalera de mi vida deportiva.

¿Se van igualando en reconocimiento social los movimientos olímpico y paralímpico?

Así está siendo gracias al trabajo del Comité Paralímpico Internacional, los comités paralímpicos nacionales y el resto de las instituciones. En Extremadura, por ejemplo, el movimiento paralímpico y el olímpico están igualados a todos los niveles. Queda mucho por hacer, sobre todo a nivel internacional, pero se ha avanzado y la gente reconoce el esfuerzo de las personas deportistas paralímpicas.

¿Hasta qué punto van a ser un factor clave las restricciones por la pandemia en la competición y lo que la rodea?

Uno no termina de acostumbrarse. Los protocolos del Comité Paralímpico Español y el Comité Organizador de los Juegos Paralímpicos tendrán unas medidas mucho más estrictas. Va a ser un mes de agosto complicado, sin contactos y controles continuos.

¿Cuál cree que ha sido el momento clave durante estos años en su trayectoria para poder estar hoy a la espera de competir en unos Juegos Paralímpicos?

Para mí, fue en 2019 el Open de República Checa, donde conseguí la medalla de oro y los puntos necesarios para estar entre los 5 primeros del mundo, y luego mantenerme en esos puestos que dan la clasificación.

Estando tan cerca la competición clave del ciclo paralímpico, ¿prefiere focalizarse sólo en lo deportivo o busca momentos de desconexión?

Hay que concentrarse en todo lo previo a una cita tan importante, pero también hay que buscar momentos de tranquilidad con la familia y aceptar que no se acaba el mundo en Tokio, sea cual sea el resultado. Después de los Juegos Paralímpicos viene un Mundial y la clasificación para París 2024, pero también hay que saber disfrutar el día a día.

¿Qué promesa haría si se trae una medalla?

No soy mucho de promesas, porque cada día que me levando prometo darlo todo en mi vida y en mi deporte. Mi promesa, si me traigo una medalla, es dar las gracias a todo el mundo que me ha apoyado, seguir luchando y volver a darlo todo e intentar estar en París 2024.