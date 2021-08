Tranquilo, analítico, nada estridente y cercano desde la discreción. Así se muestra Francis Bordallo, director deportivo del Cacereño, desde el primer minuto de esta entrevista, realizada justo cuando acaba de concluir de confeccionar la plantilla del club junto a su amigo, el entrenador verde, Julio Cobos. Bordallo dice estar feliz con el equipo reunido, al tiempo que se muestra cauto sobre sus posibilidades. Satisfecho también con la entidad a la que ha llegado, no esconde juzgar las posibilidades que se abren desde la línea fronteriza entre la cautela y el optimismo. También defiende su particular fuerte en todo lo que rodea a las condiciones de los futbolistas que han llegado para, primero, insiste, atar la salvación.

Una vez concluida la confección de la plantilla junto a Julio Cobos, ¿era lo que querían?

Sí. Creo que la plantilla tiene los perfiles, el número de integrantes y la competitividad que buscábamos desde un principio. La verdad es que estamos bastante contentos y satisfechos de cómo ha quedado finalmente.

¿Dónde se debe situar el objetivo?

El objetivo debe de ser claro. Nuestro discurso, hasta que se consiga, va a ser el mismo. Tenemos que conseguir cuanto antes los puntos para la salvación y una vez que se consigan, si nos queda tiempo para algo más, lo valoraremos e intentaremos más, lógicamente. Creo que sería un poco presuntuoso marcarnos otros objetivos distintos a esos cuando venimos de ser gallitos o favoritos en una categoría como la Tercera División y hemos tardado cuatro o cinco años en conseguir el ascenso. Vamos a ir paso a paso, con tranquilidad, autoexigiéndonos e intentando ganar cada partido que se juegue. Como se suele decir, ir partido a partido.

¿Se puede aspirar incluso al ascenso, como se ha apuntado desde el propio club?

Es entendible, nos favorece y suma que la gente sea ambiciosa y esté ilusionada. De eso no me cabe la menor duda, pero los profesionales que estamos metidos dentro y tenemos que rendir cuentas en el campo debemos tener los pies más en el suelo y pelear primero por lo que he comentado antes.

¿Qué será lo más fuerte y lo más débil del equipo?

Como también he dicho, la plantilla creo que ha quedado bastante equilibrada. Veíamos un punto débil quizá en la inexperiencia, pero creemos que se ha fichado e incorporado a gente que han dotado de esa experiencia que quizás al principio carecía el equipo en las renovaciones. A pesar de que se ha fichado a gente joven, están todos dotados de bastante experiencia en Segunda B. En ese sentido el punto que veíamos un poco más débil se ha reforzado, pero la liga y el día a día te dirán realmente dónde están tus debilidades y tus fortalezas. Sin embargo, ahora mismo veo un equipo equilibrado y competitivo en todas sus líneas.

Se ha comentado mucho sobre el ‘no fichaje’ de David Rocha. ¿Qué es lo que pasó realmente?

Estuvo encima de la mesa, pero se contemplaron otras opciones. Tuvimos también un tiempo en el que fichamos muy rápido al medio centro que quedaba porque Javito y Bermu estaban renovados. Uno de los primeros fichajes, si no el primero, fue Kamal. Cuando llegó la opción de Rocha el medio centro que quedase cabía la posibilidad de que tuviese que ser sub-23 y fichar un portero senior. Todo ello lo hemos estado barajando hasta el final. Los dos últimos han sido Yael, un medio centro, y Fran Martínez, portero sub-23. Rocha tenía una renovación encima de la mesa (en referencia al Mérida) y tampoco sabemos si hubiésemos llegado a un acuerdo con él, ojo, pero cogió la renovación sin saber nosotros si hubiera tenido opción con nosotros. Hay muchos futbolistas queridos aquí y en todos sitios. No solamente David Rocha, han salido muchos más. Hay un camino andado y todo depende de muchas circunstancias.

También salieron a la palestra algunos jugadores del Villanovense…

Yo tenía claro que no iba a tocar a jugador alguno del Villanovense. Otra cosa es que el Villanovense no contase con alguno, pero el que saliese del club después de la campaña que hicimos era para irse a un club de categoría superior o económicamente más fuerte de lo que somos nosotros. Y de hecho así ha sido. Ahí nosotros teníamos pocas opciones.

De los seis extremeños de la Segunda RFEF, ¿cuál cree que ha hecho la mejor plantilla?

Tengo plena confianza en mi plantilla. Para mí la del Cacereño es la mejor... hasta que se demuestre lo contrario.

Y de los entrenadores, el mejor para usted será, envidentemente, Julio Cobos…

¿Qué voy a decir? No me cabe la menor duda. Además, de los seis, para cualquier persona, no solamente para mí. El currículum que tiene Julio es el más completo, aunque Marrero también lo tenga. Yo no digo, ojo, que los otros sean mejores o peores, pero si hay que ganarse las posiciones por experiencia y por currículum, Julio está a la cabeza.

¿Se esperaba encontrar un Cacereño así como club?

Como club me lo he encontrado incluso mejor de lo que esperaba, de verdad. Sabía de su crecimiento y la estabilidad adquirida, de la gente y su muy buena gestión de dentro. Me lo he encontrado por encima incluso de lo que creía. Espero aportar mi granito de arena para que esto siga creciendo.

¿Sueña con la Copa del Rey y los antecedentes en Villanueva?

¿Por qué no? Ahí sí digo que soñar es gratis. Vamos a tener piedras de toque para soñar desde el primer sorteo, en el que mínimo será un Segunda A. Es más difícil llegar ya a un Primera que esté jugando en Europa según el nuevo sistema de competición. Ahora hay que hacer más gestas. Antes si tenías suerte pasabas dos rondas con equipos de tu categoría y te podía tocar uno de Europa.