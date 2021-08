El Extremadura UD, ese club que había conseguido derribar la puerta del fútbol profesional para la región dos décadas después de la última vez, sigue atravesando una situación límite que linda con su supervivencia. Su inscripción en Primera RFEF reciente por parte de la Federación Española de fútbol ha sido una bocanada de oxígeno imprescindible para dar vida al club, pero el camino para encontrar el equilibrio institucional y deportivo de la entidad azulgrana todavía es largo. Inmerso en un proceso concursal, herido por una nefasta gestión durante sus años en Segunda y a punto de embarcarse en una nueva categoría que todavía desconoce ingresos reales, el Extremadura tiene que seguir un plan muy estricto para ser un club normalizado en los próximos años.

Salvado el match ball de la inscripción, el Extremadura UD tiene que desbloquear de inmediato la inyección económica que el grupo inversor, a través del intermediario Khalifa Emirates Group, tiene previsto realizar. La cifra puede aproximarse a los 3,6 millones de euros y la idea inicial es realizar una ampliación de capital para dotar de liquidez inmediata al club y transformarlo en acciones para la nueva sociedad, que pasaría a ser accionista mayoritaria del Extremadura si se trazan los pasos normales.

Ahora, hay dos grandes dudas. Qué pedazo de esa inversión llegará de manera urgente (se habla de 1,4 millones de euros) y, sobre todo, cuándo. El plazo es primordial porque el vestuario, literalmente, no aguanta más. Durante el fin de semana corre una información extraoficial que señalan que parte de ese dinero llegará a inicios de esta próxima semana y que, el gran objetivo, es que jugadores, técnicos y empleados estén económicamente al día antes del 28 de agosto cuando el Extremadura inicie la competición en San Sebastián de los Reyes. Con esa parte cercana al kilo y medio, el Extremadura podría pagar todas las nóminas atrasadas y, otro punto importante, liquidar deudas en FIFA que le permita inscribir a los nuevos fichajes.

De hecho, la inscripción de jugadores será otro caballo de batalla en las próximas semanas, ya que antes hay que liquidar deudas. Sin embargo, la entrada de dinero fresco allanaría este camino.

Proyecto nuevo

Se avecinan grandes cambios en el club, pero siempre partiendo de esas dos premisas: que llega el dinero y que llegue ya. Si eso se cumple, el giro en la entidad puede ser de 180 grados. El club se ha quedado prácticamente sin plantilla de trabajadores por no poder soportar las nóminas. El departamento de comunicación ha desaparecido y se mantiene con colaboradores, aunque desde el club esperan renovar todos los estamentos. De hecho, el presidente Manuel Franganillo ya anunció que tenía las intenciones de renovar profesionalmente todos los estamentos.

Queda por saber en qué situación queda el propio presidente, aunque la entrada del grupo inversor, en principio, no afectaría a su posición. Eso sólo está registrado en la documentación privada de los contratos. Y hasta que el grupo no desembarque realmente, no se conocerá.

Ley Concursal

Si el Extremadura logra dar todos estos pasos de forma coherente y sin fisuras, se llegará a septiembre con un cierto orden. El 15 de septiembre llega otro momento importante: la junta extraordinaria de acreedores que debe aprobar el convenio futuro con acreedores. Porque no hay que olvidar que el Extremadura debe dinero a muchos acreedores. Mucho dinero. Y que todo debe recogerse en un calendario de pagos que debe ser aprobado por mayoría. De forma impepinable.

Ese día, el administrador concursal presidirá esa junta de acreedores y será clave sacar adelante el convenio, ya que de lo contrario el club no podría tener viabilidad. Si la entidad recibe la inyección económica, el club ordena sus parcelas y comienza a funcionar sin dar volantazos, es probable que los acreedores ganen confianza y vean con cierto optimismo llegar a un acuerdo en convenio y darle vida extra al club.

El Extremadura UD tiene muchos pasos que dar para volver a convertirse en un club normalizado, con coherencia y que desprenda confianza. Está en su mano hacerlo. La afición anhela esa normalidad. Ahora, más que nunca.