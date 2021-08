El entrenador del Elche, Fran Escribá, aseguró tras el empate ante el Athletic Club de Bilbao (0-0) que su equipo fue superior y mereció ganar el partido por juego y ocasiones. “Salió el partido que esperábamos. El partido no fue sobresaliente porque nos faltó acierto para marcar”, destacó el técnico valenciano, quien valoró que el Elche respondió de forma “notable” desde el minuto 1.

Escribá justificó la decisión de jugar con tres centrales “para protegernos de la velocidad” de los delanteros del Athletic y ponderó la “honradez” de los jugadores “porque se lo han dejado todo”. “Se han vaciado y hasta los cambios han aportado mucho”, reiteró el preparador, quien concedió especial relevancia al punto por las condiciones precarias en las que el equipo afrontaba el partido.

En este sentido, el entrenador del Elche confió en que el club incorporará nuevos jugadores en los próximos días “porque así es imposible que afrontemos la competición”. “Tenemos 19 futbolistas y 10 son de la parte de atrás”, recordó Escribá, quien indicó que Roco y Guti, sustituidos durante el partido por problemas físicos, no sufren lesiones de gravedad.

Marcelino: “Fuimos un equipo intenso que fue a por la victoria”

El entrenador del Athletic Club de Bilbao, Marcelino García Toral, dio por bueno el empate ya que indicó que su equipo fue intenso y fue siempre a por la victoria. “Al equipo no se le puede pedir más por ambición y ganas. Estoy contento pero hubiera querido más”, comentó el asturiano, quien destacó que el Athletic “presionó siempre al rival en campo contrario y tuvimos minutos buenísimos”. “Claro que pudimos haberlo hecho mejor, pero hemos estado a un buen nivel y en la segunda parte tuvimos el partido controlado”, explicó Marcelino, quien lamentó que el Athletic no pudiera rentabilizar con goles su dominio. “El Elche compitió bien y nos ha puesto las cosas difíciles, por lo que no se puede decir que el empate sea injusto”, reiteró el preparador, quien se mostró satisfecho del debut de Agirrezabala y Vivian. “Han estado bien. No es fácil jugar el primer partido de Liga. Estoy muy satisfecho del rendimiento de ambos”, concluyó Marcelino, quien restó importancia a la lesión de De Marcos.

Agirrezalaba: "Es un orgullo haber podido debutar en Primera con el Athletic"

El portero del Athletic Club Julen Agirrezalaba se mostró muy satisfecho por su debut en Primera con el conjunto bilbaíno, aunque aseguró que hubiera sido aún más feliz de haber podido conseguir los tres puntos en la visita a Elche. "Estoy muy contento debutar con el Atheltic en Primera. Es un orgullo para mí, aunque una pena que no haya podido ser con una victoria", indicó en declaraciones a GOLTV.

El meta donostiarra de 20 años ha sido el más joven en debutar en la portería del Athletic en las últimas décadas, un detalle que indicó que "al final no me dice nada, vengo trabajando de hace mucho tiempo en la cantera y muy contento por debutar hoy. Hubiera sido mucho mejor y estaría mas contento con la victoria, pero tenemos que dar por bueno el punto", finalizó.