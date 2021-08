El Extremadura retoma su calendario de partidos de pretemporada tras el parón obligado por los problemas económicos de la plantilla. Lo hace jugando este jueves, a partir de las 21.30 horas, en el Nuevo Arcángel ante el Córdoba CF, un equipo que este año militará en Segunda RFEF y será el rival a batir de los seis equipos extremeños que estarán en su grupo. El picante más especial que tiene el partido es ver el reencuentro entre el Extremadura y uno de los grandes capitanes de su historia, Willy, que ahora luce en el Córdoba. El delantero de Torremejía se enfrentará por primera vez al equipo que le dio la oportunidad de jugar en el fútbol profesional.

Para Willy es un partido especial y se reencontrará con algunos viejos conocidos del vestuario azulgrana como Kike Márquez, Lolo González o Fran Cruz. El Córdoba no ha atendido la petición de este periódico para poder entrevistar al delantero. Entre los motivos alegados se centra el hecho de que no están concediendo entrevistas de sus jugadores por orden del club, ni tan siquiera a los medios locales.

El Extremadura partirá rumbo a Córdoba después del almuerzo y lo hará con el objetivo de empezar a reencontrar sensaciones a falta de semana y media para que empiece la competición.

En la expedición no están tres jugadores: Zarfino, Nico Hidalgo y Emmanuel. El lateral africano tiene problemas de pubis y los médicos del club se han centrado en recuperarle para el primer partido liguero ante el Sanse. El mismo reto tiene Nico Hidalgo, que ya ha salido de una lesión muscular y quizá pueda tener algunos minutos el próximo domingo en Calamonte. Zarfino también tiene molestias, aunque el concurso en liga para el uruguayo no es trascendental porque la entidad tendrá que prescindir del jugador por su elevada ficha. Precisamente, el caso Zarfino es un quebradero de cabeza tanto para el club como para el jugador. Zarfino quiere salir porque tiene ofertas, pero el club lo retiene por un interés de la entidad. La situación no está clara y ninguna de las partes ha explicado con claridad por qué un jugador de tan elevada ficha sigue en la plantilla, generando más déficit y sin provocar ahorros.

De momento, el Extremadura no sabe nada del dinero del grupo inversor. La plantilla sigue esperando noticias. Los nervios no han desaparecido. Los jugadores quieren respuestas claras.