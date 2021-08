Cuando el pasado 7 de junio el Villanovense anunció el regreso de Pepe Cuevas al club de sus amores tras varios años lejos de su tierra, la afición serona pudo volver a llenar el vacío que dejaron las salidas del entrenador Javier Álvarez de los Mozos y el director deportivo Francis Bordallo tras firmar una de las mejores temporadas de la historia reciente del club. Tras varios meses de incansable trabajo, el nuevo director deportivo ha logrado conformar una plantilla que ilusiona a la afición con el regreso de viejos conocidos como Espín o Álvaro González, jugadores con los que Cuevas tiene una relación especial. «Espín es un jugador muy veterano, pero cuando puse su nombre encima de la mesa llegamos a la conclusión de que sigue reuniendo las condiciones idóneas para volver a confiar en él», reconoce.

Cuevas asegura sentirse «muy satisfecho» con la plantilla que ha confeccionado. Eso sí, todavía restan un par de retoques a falta de que finalice el mercado. El Villanovense aún guarda dos fichas sub-23 y la intención es incorporar un jugador de banda y un mediocentro. Por lo demás, Cuevas cree que la plantilla está bien compensada y que la juventud de la mayoría de la plantilla no será un inconveniente. «Es cierto que hay muchos jugadores jóvenes, pero tienen hambre y ganas de triunfar», subraya.

Por eso pide tiempo. Por eso y porque la mitad de la plantilla es nueva respecto al año pasado, algo que se ha notado en los primeros partidos de pretemporada. No se esconde tampoco al decir que no le gustó su equipo en el primer amistoso ante el Campanario, aunque sí en la victoria unos días después ante el Cartaya. «El equipo me gustó mucho por momentos, pero en pretemporada no es fácil mantener un buen nivel durante muchos minutos», señala.

También dejó buenas sensaciones el pasado fin de semana con una goleada ante el Córdoba B por 4-1, Son esas buenas sensaciones las que colocan al equipo serón entre los aspirantes a play off, algo de lo que no quiere oír hablar Pepe Cuevas. «Nosotros tenemos que trabajar para estar en una zona cómoda y a partir de ahí podremos dar un paso hacia arriba, si no acabaremos sufriendo».

Eso sí, deja también una advertencia: «Que nadie se equivoque porque esto sigue siendo Segunda B y ahora no hay ningún escalón entre Primera y Segunda RFEF».

Mientras, los de Juanma Pavón ya preparan el partido de presentación ante la afición de este domingo (20.30 horas) frente al Badajoz.