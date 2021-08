Tras tres pruebas del campeonato de rallyes 2RM Proto, Francisco Montes (1983) y David Collado (1988) son los absolutos dominadores de las carreteras. Esta pareja de pilotos del Extremadura Rallye Team, ambos de Plasencia, han realizado un inicio de competición estratosférico, sumando dos primeros puestos y un segundo que les coloca en lo más alto de la clasificación.

El año que viene cumplirán 10 desde que se unieron para competir. Desde entonces, son muchos los logros que han conseguido, como varios campeonatos de Extremadura y diferentes Copas Legend.

No tienen secreto alguno, simplemente les apasiona el mundo del motor y del rally. «Llevamos muchos años juntos, David tiene el mismo vicio que yo de las carreras y le apasiona», dice Montes, el más experimentado de los dos, pues lleva en competición desde 2006.

El idilio deportivo entre ambos, que residen en Casas del Castañar, es de larga duración, y desde hace años se conocen a la perfección. «Empecé con él y siempre he corrido con él, son ya muchas carreras y nos compenetramos muy bien; se nota mucho», añade Collado.

Gran comienzo

Este año han empezado mejor que nunca. Con 42 puntos de ventaja sobre los segundos de la clasificación general, los extremeños esperan seguir volando por los circuitos. «Las sensaciones están siendo muy buenas», comenta Montes, que tras muchos años compitiendo están encantados del nivel demostrado. «La verdad que hemos comenzado muy bien desde el primer rally», explica Collado.

A pesar de mostrarse confiados en sus posibilidades, se muestran sorprendidos de los resultados obtenidos. «No pensábamos estar tan arriba al principio, esperábamos estar entre los 3 primeros, pero no liderando», reflexiona Montes.

Por otro lado, tanto Montes como Collado no se confían con la ventaja conseguida hasta ahora. De hecho, Montes es cauteloso y avisa que «hemos acabado varios años segundos, hasta que no llegue la última carrera y nos veamos campeones, no nos lo vamos a creer».

Saben que sus posibilidades por acabar en los más arriba del campeonato son más altas que nunca. Collado, muy consciente de ello, afirma que «si seguimos con esta tendencia acabamos en el podio seguro».

Todavía tienen varias pruebas por delante: Granada, Madrid, Pozoblanco y León. La pareja coincide en que el circuito granadino es el más complicado, al menos a priori. Aunque según Montes, el recorrido más difícil en el que han competido es el de Lanzarote. Y so bre ello afirma que «es una de las carreras más duras que he corrido en toda mi vida». El principal factor es el terreno, Montes comenta que «algunos terrenos tienes más tierra y alguna partes del coche sufren más que otras».

La vuelta a las competiciones tras la pandemia les ha costado, como a todos los deportistas. «Nos costó el cambio de coche», dice Collado, que al haberse inscrito en una nueva modalidad tuvieron que cambiar de vehículo de competición. Antes corrían en la variedad Kobe, en donde todos los automóviles eran iguales, en Proto son coches diferentes per con ciertas limitaciones algo que, según él, “anima más la competición”.

Collado asegura que «es más complicado este año porque la prueba alberga coches diferentes y es más exigente. Mientras tanto, Montes opina que lo han notado considerablemente en el ritmo de carrera, aunque «al final te vuelves a hacer al coche y al ritmo de carrera por el ansia a competir».

Uno de los apoyos que tienen a la hora de competir es de la Fundación Jóvenes y Deportes de la Junta de Extremadura. El organismo dirigido por Sonia Bejarano lleva tiempo ayudando al Extremadura Rallye Team. "Sin el apoyo de la fundación sería imposible correr", confiesa Montes. Es un deporte muy sacrificado, y para nada barato. “Yo tengo un taller y mantengo esto gracias a que soy mecánico y reparo mis propios coches», concluye el propio Montes.