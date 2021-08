En Almendralejo están hastiados de la expresión «esta semana es clave». La afición está cansada de esperar las buenas noticias en forma de llegada del grupo inversor y los jugadores todavía más. Quedó patente el ambiente de tensión en el que vive el vestuario azulgrana durante el partido ante el Calamonte cuando Manuel Mosquera tuvo que retirar del campo al capitán Kike Márquez tras desobedecer el atacante azulgrana las órdenes del entrenador. «Ya me conocéis y trato de darle naturalidad a estas cosas. Son acciones típicas de que no estamos en un buen momento. Todos tenemos que saber que en estas situaciones complicadas es cuando más inteligentes hemos de ser. Y, por supuesto, no faltarnos el respeto porque eso sería lo peor. Kike es jugador y nosotros somos un cuerpo técnico. Y son cosas que hay que entender», dijo el técnico gallego sobre este incidente en el amistoso.

Lo cierto es que la situación es límite en el vestuario y, además, la liga empieza el domingo para el Extremadura en feudo del Sanse. El dinero de los inversores debería llegar, pero en el vestuario cada vez hay más pesimismo sobre su llegada esta misma semana. Tanto, que algunos han decidido marcharse antes de tiempo. Si el primero en salir fue Dani Sánchez, el siguiente es Cristian Rodríguez, al que le quedaban dos años más de contrato, pero que no podía jugar en el Extremadura por su elevada ficha, herencia de la Segunda División. El club y el jugador han llegado a un acuerdo para que el andaluz perdone los dos años que le resta a cambio de la carta de libertad y poder fichar así por otro equipo. El Sabadell es el club mejor colocado para su incorporación. En la misma situación está Dani Molina, un jugador que vino la pasada temporada procedente del Celta B y que ni tan siquiera llegó a debutar en el Extremadura en partido oficial, al ser cedido al Recreativo de Huelva. Manuel no contaba con él y también saldrá con una oferta de un equipo de Primera RFEF.

Rubén Mesa

La gran sorpresa puede saltar en la delantera, ya que podrían ser las últimas horas de Rubén Mesa como jugador del Extremadura. El delantero pacense ya se quedó sin jugar el último encuentro ante el Calamonte y todo apunta a que tiene apalabrada su rescisión con el Extremadura a cambio de perdonar el año que le resta de contrato.

El delantero no ha terminado de cuajar en Almendralejo. Ha sido un jugador muy afectado por las circunstancias que han rodeado al club y ha carecido de acierto en momentos determinado s de la pasada temporada. Para el Extremadura son operaciones de ahorro de contrato, justo lo que buscaba el director deportivo Jordi Lardín en una situación muy difícil para llevar a cabo estas negociaciones.

Licencias

El Extremadura se enfrenta esta semana a otro problema: el de las inscripciones. Si el dinero del grupo inversor no llega, no podrá satisfacer la deuda que mantiene con FIFA y no podrá inscribir a los nuevos futbolistas fichados para el partido ante el Sanse. Tampoco a Fran Cruz, que renovó pero después de que le expirara el contrato anterior.

Ante este panorama, es posible que al aficionado del Extremadura no le guste que se diga que estamos ante una semana clave, pero verdaderamente, la actual, es la más importante de todas.