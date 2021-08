"En pretemporada está bien que te toquen un poco la cara y te pongan en tu sitio. Sabemos que hay que estar concentrados los 90 minutos. Yo estoy satisfecho con lo que se está haciendo». El entrenador del Cacereño, Julio Cobos, no estaba ni mucho menos disgustado por el juego desplegado por su equipo ante el Mérida, aunque sí por el 0-3 en contra.

«Me quedo con el trabajo que ha hecho el equipo, que ha sido importante. Evidentemente tenemos que mejorar en algunas cosas para ser más fiables y competitivos», incidió el técnico del CPC . «Hay errores que se dan en pretemporada, mejor que sea así. De todas formas, el fútbol es un deporte de errores, que siempre van a aparecer, pero es bueno que los podamos ver», pormenorizó.

“Hasta este momento estábamos contentos en cuanto a resultados, pero yo siempre he dicho que me gusta que ocurra un poco de todo en las pretemporadas. Si ganas todos los partidos y no tienes errores, te crees que eres mejor de lo que eres en realidad», enfatizó.

«Era un partido de pretemporada en el que queríamos dar una buena imagen. Si no hubiese sido por el resultado el aficionado se hubiera ido más contento. El resultado ha sido demasiado abultado. Hemos cometido una serie de errores que nos han penalizado mucho. El primer gol viene tras una falta ofensiva a nuestro favor y nos hacen una contra que no cortamos. Eso no puede pasar en el fútbol”, explicó Cobos.

“El segundo gol es tras otra jugada en ataque nuestra, que le damos el balón a ellos y nos montan otra contra y nos hacen gol. El tercero viene con un jugador menos», incidió.

Además, varios jugadores clave en el equipo no jugaron. El teórico ‘jefe’ del medio del campo, Kamal, fue reservado por unas molestias en el tobillo que, en principio, no revisten gravedad. Además, siguen en el dique seco el delantero Carlos Fernández y los defensas Raúl Espinosa y Uche.

También piropeó al rival. “El Mérida es uno de los equipos que seguramente estén arriba. Córdoba, Mérida y demás van a estar ahí. Han hecho una plantilla muy competitiva que, salga quien salga, el equipo rinde. Todos los jugadores suman».