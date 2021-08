Óscar Muñoz es un futbolista diferente, al menos para quienes le conocen y quienes han vivido junto a él toda su trayectoria desde que en edad prebenjamín ingresara en La Cruz Villanovense, una de las mejores canteras de la región. Con apenas 19 años será jugador a todos los efectos de la primera plantilla del Villanovense esta temporada tras haber pasado por todas las categorías inferiores, una noticia que no sería relevante si no fuera porque desde Ángel Pajuelo y José María Tapia ningún canterano ha logrado asentarse en el primer equipo.

Para este joven serón «es un orgullo y un sueño» poder ser parte del club de su ciudad, aunque no esconde que es todo un reto al que se está adaptando con rapidez. «Me estoy viendo muy bien porque mis compañeros me tratan como uno más sin importar que sea el más pequeño del grupo», relata. Durante la pretemporada ha contado con la confianza de Juanma Pavón, el técnico serón, quien hasta ahora parece mostrar un interés por la cantera que desde hacía tiempo no se veía.

Ángel Pajuelo y Tapia son el espejo en el que se mira Óscar Muñoz. Ellos llevan toda su vida deportiva en el Villanovense, algo a lo que también aspira este habilidoso y joven extremo. «Ellos me dan consejos y me dicen que sea yo mismo y no me esconda, solo así podré seguir progresando», subraya. Una progresión que ha seguido muy de cerca Manuel Jardón, presidente de La Cruz Villanovense. El mandatario es amigo personal de la familia de Óscar y le conoce desde bien pequeño. «Desde que le vi en prebenjamines creo que me habré perdido un par de partidos suyos. Ya desde pequeño se veía su gran habilidad con ambas piernas y su buen golpeo de balón», señala Jardón.

Pero el gran cambio en la carrera deportiva de Óscar llegó en edad juvenil coincidiendo con el ascenso de categoría a División de Honor. De hecho, fue la temporada pasada cuando se vio la mejor versión de este chico, siendo uno de los máximos goleadores del grupo con una decena de tantos en un equipo cuyos goles fueron clave para conseguir su primera salvación de la historia en esta categoría. José González ‘Gus’, entrenador de Óscar durante cuatro temporadas, también le conoce a la perfección. «Es un chico alegre, positivo y gran compañero, pero tiene que tener los pies en el suelo», reconoce. Para ‘Gus’ todavía tiene mucho que evolucionar, aunque no le pone ningún techo porque cree que las condiciones y cualidades del jugador son las idóneas para llegar a ser profesional.

Un camino que no ha hecho más que comenzar para este joven de Villanueva que tiene ante sí la oportunidad de demostrar dónde quiere llegar.