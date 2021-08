Era un simple amistoso, pero no puede irse contento el Mérida de su participación en el Memorial Aniceto López Bello. El Villarrobledo, un equipo del grupo castellanomanchego de Tercera RFEF, le ganó por 2-1, rompiendo así la imbatibilidad de la que presumía hasta ahora el conjunto que ahora dirige Juan García.

La buena imagen dejada en partidos como el del pasado domingo ante el Cacereño (0-3) no se repitió del que, en todo caso, será bueno sacar conclusiones de cara al arranque de la competición. Los romanos no terminaron de sentirse cómodos y a veces se vieron dominados no ya solo en el marcador, sino también en el juego.

García alineó de inicio a un once aparentemente competitivo al máximo, formado por Javi Montoya, Diego Parras, Bonaque, Mario Robles, Emilio Cubo, Aitor Pons, Carmelo, Álvaro Ramón, David Rocha, Artiles y Lolo Plá.

El Villarrobledo empezó creando más ocasiones y su premio llegó en el minuto 19, cuando Josemi Santos estableció el 1-0 al culminar una gran jugada engarzada por Bayo y Alfon.

El gol supuso un acicate para el Mérida, que parecía necesitarlo, así fue Carmelo el que igualó de nuevo el choque en 31 tras una acción personal que finalizó con un ajustado disparo raso.

Volvieron a la carga los locales tras el descanso, al que se llegó con 1-1. Para colmo, el partido se endureció y Carmelo y Rubén Gómez fueron expulsados en el minuto 54 después de protagonizar un violento altercado.

Con el ambiente definitivamente enrarecido, y los dos equipos visiblemente metidos en el choque, fue el conjunto de Villarrobledo el que acabaría marcando. Alfon aprovechó un pase de Li Jinqing (min. 61) y en esa última media hora ya no habría más tantos. Ebuka (min. 83) desaprovechó la ocasión más clara del Mérida, saliendo su disparo fuera por poco.