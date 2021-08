José Manuel Pinto Colorado (El Puerto de Santa María, Cádiz, 8 de noviembre de 1975) fue un extrovertido portero que formó parte del mejor Barça de la historia. El arquero, que ganó el Zamora como cancerbero menos goleado en la 2005-2006, del que decían que guardaba una excelente relación con Leo Messi y que llamó la atención por la trenza que peinaba encima de su dorsal, ha renovado su vida por completo. A día de hoy, incluso rehúsa hablar de su pasado en la élite o del fichaje del rosarino por el PSG y también ha abandonado su singular trenza y ahora luce un nuevo look.

En la actualidad, Pinto basa su día a día en una original disciplina que él mismo ha creado y que además le da nombre: P13Fit. El ‘13’, que le acompañó durante su etapa en los terrenos de juego, ahora vuelve a ir de la mano con él en esta modalidad deportiva que consiste en realizar una coreografía mientras se salta a la comba. Dicha práctica consta precisamente de trece bloques de pasos adaptados a varios niveles de dificultad y está pensada tanto para quien quiera iniciarse en la misma, tanto como para quien quiera mejorar su destreza. Su cuenta personal de Instagram da buena fe de su implicación.

Badajoz, primera parada

El portuense, que ha convertido esta disciplina en su nueva forma de vida, ha organizado una gira por España en la que pasará por Madrid el día 29 de agosto, los días 30 y 31 en Valencia, el 1 de septiembre en Néjar y el día 2 de septiembre en Sevilla. Pero su primera parada será Badajoz este viernes, 27 de agosto a las 20:30 horas en una masterclass gratuita en La Plata Alta. Se ha elegido este emplazamiento al ser un espacio abierto y con la amplitud para que los participantes puedan guardar la distancia. Las 25 plazas disponibles para inscripciones ya están cubiertas.

Que Pinto haya llegado hasta la capital pacense tiene dos claros responsables: Lolo Domínguez y Meme Deocano. Quienes comenzaran a practicar el P13 Fit como puro hobbie, se han convertido en dos instructores de pleno derecho después de conocer al propio Pinto y cerrar estrechos lazos con él. «Quién prueba esto, se engancha>», apunta Lolo Domínguez.

La idea es perder calorías de una manera dinámica. «La sensación es: qué cansancio tengo, pero qué bien me lo he pasado», añade. Domínguez se mostró sorprendido cuando el carismático exfutbolista eligió Badajoz como la primera parada de su Tour «Pinto me dijo hace varias semanas: ‘vamos para allá. Que vamos a hacer una clase allí». El instructor pacense se deshace en elogios ante su mentor con la comba. «José Manuel ha sacado una disciplina que es puro sacrificio, trabajo y pasión».