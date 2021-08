Y Manuel Mosquera explotó. Era imposible que ese hombre, cuya voz y figura ha sostenido la esperanza del Extremadura durante los últimos meses, pudiera aguantar ya un minuto más lo que se cuece por dentro de ese vestuario que no deja de dar la cara en el césped y no recibe a cambio absolutamente nada, ni tan siquiera lo mínimo que se merece y tiene firmado. «Nos merecemos que nos pasen cosas buenas ya. Si alguien me está escuchando, tiene que venir todo. Y tiene que hacer lo posible para que esto ocurra. Sí o sí. No podemos ir más tiempo por delante de todo. Que alguien se ponga delante y nos dé lo que necesitamos ya. Nosotros seguiremos mordiendo el puto terreno de juego en cada puto entrenamiento, pero que nos den algo ya, por favor», exclamaba desesperado nada más acabar el partido ante el Sanse el técnico del Extremadura.

La desesperación es total. El dinero del hipotético grupo inversor no llega. Y lo que es peor, no hay noticias de si llegará, cuándo lo hará y de qué manera. El club guarda mutismo, lo que martillea aún más la esperanza de jugadores, técnicos y, especialmente, una afición que está alineada con la desesperación de sus jugadores.

Ante el Sanse, el Extremadura sólo pudo hacer un cambio y no pudo contar con sus fichajes al estar bloqueados los derechos federativos para inscribir nuevos jugadores por parte de FIFA. Hay que pagarle porque las denuncias son inflexibles. Con el máximo estamento del fútbol mundial se ha llegado a un acuerdo para pagar la deuda a plazos, pero claro, hay que pagar primero ese primer plazo. Y no hay un euro en caja.

¿Tiene miedo Manuel Mosquera de que mañana martes se pase el plazo de inscripciones sin estar los nuevos en la plantilla? «Yo ya no tengo miedo de nada. Como nos vamos a preocupar del cierre del mercado. Nosotros nos preocupamos de competir y morder por un pueblo y una camiseta. Qué vamos a hacer, inscribir nosotros también a los jugadores. Venga ya», sentenciaba en plena descomposición.

Licencias

El Extremadura corre a contrarreloj para el desbloqueo de las licencias. De momento, Pedro López, Varela y Lolo González no han podido ser inscritos en la competición y podrían quedarse fuera si no se arregla este martes. Otro jugador como el nigeriano Jaguar, anunciado hace un mes como fichaje para la delantera, ni se le espera viendo el panorama.

La situación del Extremadura UD es límite. No inscribir en tiempo y forma a las nuevas incorporaciones podría desatar una nueva revolución dentro del vestuario. De hecho, la plantilla medita poder hacer nuevas reivindicaciones si esto ocurre y el dinero no llega. Y serían medidas mucho más drásticas de las que se tomaron hace una semana.

La afición asiste atónita a este panorama. No tiene explicaciones ni persona a la que se puedan dirigir. Por delante, el partido ante el Logroñés que queda en las antípodas con toda esta situación.

La desbandada de jugadores continuó ayer con la información del fichaje inminente de Cristian Rodríguez por la Ponferradina de Segunda División. Este lunes también se anunciaba el fichaje de Carlos Cordero por el Zamora.

El Extremadura se desangra. Naufraga hacia el abismo sin capitán general y amenaza con llevarse dentro a todo un pelotón de marineros desesperados.