El ciclista paralímpico Sergio Garrote Muñoz, afincado en Cataluña y de ascendencia monesteriense, se ha convertido en doble medallista en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2.020, al conseguir la medalla de oro en la contrarreloj ciclista MH2; y pocas horas después, (la pasada madrugada), el bronce en la carrera en ruta.

“Ni en mis mejores sueños podía imaginar cómo sería este momento”, expresaba el deportista en sus redes sociales, tras conseguir el doblete olímpico. “No tengo palabras para describir lo que siento”. Enormemente emocionado, Sergio Garrote agradece “infinitamente, a todos los que creyeron en mí, y me ayudaron a convertir este sueño en realidad”.

Sus raíces

Sergio Garrote es hijo de emigrante extremeño. Su padre, Sabino Garrote Campano emigró desde Monesterio, hasta Cataluña hace décadas. Allí nació el campeón paralímpico, y allí se forjó como ciclista de élite. “Quién me iba a decir, cuando me reencontré con el ciclismo, que iba a ser mi segunda oportunidad en la vida”, expresaba en su cuenta de Facebook, días antes de conseguir este hito deportivo. “Día a día, me sigo preguntando en qué momento llegué a convertir este deporte, en mi estilo de vida. Jamás imaginé verme, como me veo, a punto de disputar mis primeros Juegos Paralímpicos”.

En la reflexión previa a su participación en estos juegos, Garrote reafirma el “duro trabajo” de quienes acuden a esta cita deportiva: “Cuando te montas en tu bicicleta, seguramente todos ambicionamos hacer grandes gestas, y llegar a lo más alto; pero el capricho de la competición nos pone a cada uno en nuestro sitio. Independientemente del resultado, puedo decir que estar aquí, ya es todo un triunfo. Han sido cinco años de mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucho sacrificio”.

Muy pendientes

Sergio Garrote conserva buena parte de su familia en Monesterio, y pese a los noctámbulos horarios en los que le ha tocado competir, todos, “hemos estado muy atentos a la televisión y a las redes sociales”, explica una de sus primas, Mari Granadero, “muy ilusionada con esta gesta”, pero fundamentalmente, por “el gran testimonio de superación”, de este ciclista que, a su llegada a Tokio, antes de vivir esta increíble experiencia dejaba constancia de la importancia del momento, y correspondía a sus más allegados con estas palabras: “Desde ya, quiero dar las gracias a mi familia, a mis amigos, por apoyarme siempre; y aún más en los momentos difíciles; y a todos aquellos que creyeron en mi proyecto. En definitiva, en mis capacidades”.

Biografía

Un accidente laboral, dio un giro inesperado a la vida de nuestro protagonista. Antes de su reencuentro con el deporte, retomó estudios universitarios de medicina y criminología. Después descubriría la Handbike, bicicletas adaptadas con las que volvió a pedalear, esta vez con los brazos. En su autobiografía, Sergio revela que aunque, “al principio fue complicado, no tenía fuerzas, --pero me encantó la sensación de libertad que me daba--, volví a tener ilusión, volví a ser feliz”.