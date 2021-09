Dos match ball ha levantado ya el Extremadura en menos de un mes para darle viabilidad al club. El primer fue el poder salir a competir gracias al auto judicial que convenció a la Federación Española para inscribirlo en Primera RFEF. Y el segundo, que FIFA haya admitido ese mismo documento para levantarle provisionalmente las sanciones impuestas por diferentes denuncias de jugadores en concepto de traspasos. El tercero y más importante está por llegar. La inyección económica del supuesto fondo de inversión no llega y ese hecho, precisamente, no tranquiliza el ambiente.

El capitán del equipo, Kike Márquez, en una entrevista concedida en Radiogolex, rompió a llorar de manera desconsolada cuando analizaba la situación del club y la desesperación de los aficionados. «Yo les entiendo porque aquí en Almendralejo soy uno más y quiero a este club», decía con voz entre cortada. Antes, había hablado con franqueza de todos los temas. ¿Crees que llegará el dinero del supuesto grupo inversor?, le preguntaron en directo. «No. La verdad es que ahora no tengo confianza. Se lo he llegado a decir a Manolo Franganillo y ojalá me equivoque. Pero yo lo que veo es el día a día, y eso no me inspira confianza», se sinceró.

La realidad es que las inscripciones de las nuevas incorporaciones y los dos fichajes de última hora anunciados antes del cierre del mercado (Morcillo y Chacopino) han dado piezas a Manuel Mosquera para armar un equipo competitivo de cara al sábado, día en el que el Extremadura recibe a la SD Logroñés.

La parte noble del club no se pronuncia públicamente, aunque según ha podido saber este periódico, el presidente sigue confiando en que la inversión llegará porque está firmada y empezará a dar soluciones a todos los problemas.

Esta semana sigue siendo clave para que llegue ese dinero que permita salir a los futbolistas con otra moral al partido.

La afición se encuentra totalmente volcada con el equipo. De hecho, esta situación de desasosiego generalizado, las palabras y el llanto de Kike Márquez y un Manuel que sigue apelando al orgullo y la dignidad de esta camiseta están dando alas para que la afición del Extremadura acuda en masa este sábado al partido a arropar a sus jugadores.

Mientras llega el momento, el equipo se ejercitó ayer en la ciudad deportiva con las caras de felicidad de los inscritos. En ese entrenamiento de este miércoles ya se encontraba Jorge Morcillo, que al estar inscrito podría estar ya citado en convocatoria para este sábado. Aún no ha llegado Chacopino, que podría tener problemas para llegar este fin de semana.

Al iniciarse la sesión de entrenamiento, Manuel fue dando un abrazo uno por uno a cada jugador que había sido inscrito en el último día de mercado como muestra de compañerismo.

Con respecto a las bajas por lesión, el cuerpo técnico espera contar con Emmanuel y Gato para el partido ante el Logroñés. Ambos se retiraron lesionados en el último encuentro ante el Sanse. Más difícil lo tiene Nico Hidalgo, que sigue lesionado junto a Sebas Coris.