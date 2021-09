El golfista cacereño acudió casi de improviso a los Juegos Olímpicos, tras la baja de John Rahm. Tras esta primera experiencia olímpica, Campillo espera seguir creciendo en el circuito y poder luchar por repetir presencia en París 2024.

¿Dónde estaba cuando le notifican que viaja a Tokio?

Pues justo estaba disfrutando de unas vacaciones en el Puerto de Santa María.

¿Cómo se viven esos momentos en los que todo depende de una PCR negativa para vivir unos Juegos Olímpicos

El caso es que como me hago una PCR todas las semanas para poder jugar todos los torneos, en ese aspecto estaba tranquilo. Por ejemplo, estaba algo más tenso, tenía más dudas, cuando me hice la PCR para ver si podía jugar el British Open.

¿Da tiempo a asimilar la situación o es difícil competir sin verse influenciado por como sucedió todo? ¿Cómo valora su desempeño en la competición?

La verdad es que no es fácil, no estás preparado mentalmente realmente para ello, además de llegar allí a la una de la madrugada del miércoles y empezar el torneo el jueves. Por todo ello, el transcurso de la competición y la valoración que hago de mi participación es que fue bastante floja.

¿Habló con Rahm cuando supo que le sustituiría? ¿Qué es lo que más le impactó durante su estancia en Japón?

No, no solemos hablar mucho, salvo en los torneos que coincidimos, que sí hablamos algo más. En cuanto a la estancia allí, la villa olímpica es lo que más me impactó, sin duda, aunque es cierto que solo estuve un día visitándola, ya que el campo de golf estaba lejos de la Villa y nos quedábamos en un hotel… una pena.

Puede parecerlo, pero el estar en disposición de ir a unos Juegos, aunque sea como posible sustituto de otro compañero, no es casualidad. ¿Cómo llega Jorge Campillo a tener esta oportunidad? ¿Cuál ha sido el momento clave de las últimas temporadas?

Una casualidad no ha sido por supuesto, en el tiempo transcurrido entre unos juegos y otros he sido el cuarto mejor jugador español, así que siempre pensé en que esta oportunidad se podía dar. Yo creo que los momentos claves para ello han sido mis dos victorias en el circuito, sin duda. (El golfista extremeño ganó el Trophee Hassan II en 2019 y el Qatar Masters en 2020).

En el entorno del golf su nombre es conocido de sobra, pero, ¿siente que en Extremadura se le reconoce, se siente apreciado por su región?

Sí, no me puedo quejar. Si bien es verdad que parece que a mucha gente le interesan más los equipos de fútbol de tercera división.

¿Qué nos falta para que la cantera de nuestro golf siga creciendo?

Se hace el trabajo que se puede con los pocos medios que tenemos. Es cierto que no puedes quejarte de lo que tenemos, que es suficiente, y luego también depende del trabajo y talento de cada uno. Esto puede sonar mal pero dudo que salga otro jugador como yo en la región en este siglo, ojalá me equivoque.

¿Cuáles son sus objetivos en lo que queda de 2021? ¿Y a medio-largo plazo?

Quiero ser capaz de terminar fuerte la temporada y meterme en la final de Dubái que de momento no está fácil, ya que la temporada no está siendo todo lo buena que me gustaría.

¿Le gustaría repetir en París 2024?

Sí que me gustaría, ha sido una experiencia bonita. Tengo que apretar para meterme en París, y si lo consigo seguro que está vez sí que haría un buen papel. H