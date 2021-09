Adaptarse. Julio Cobos, entrenador del Cacereño, tiene muy claro que esa es la clave en estas categorías donde un día te toca jugar en un campo grande con un césped que igual no merece llevar ese nombre o en un terreno pequeñito con hierba sintética. «Esto no es Primera ni Segunda, aquí hay que saber adaptarse», dice el técnico, que después de siete semanas de pretemporada se sienta ante los medios para hablar por fin del inicio de la temporada, este domingo ante el Vélez (18.00 horas). «Estamos deseando que llegue el primer partido, al final las pretemporadas son muy pesadas a pesar de que juegues amistosos», reconoce con sinceridad.

Desde hace muchas temporada Cobos repite que a él le gustan los equipos que saben adaptarse. Y cree que el suyo está preparado para conseguirlo. Tras mostrar su convencimiento de que se ha hecho una plantilla competitiva, asegura que «hemos intentado firmar un equipo para movernos en varios sistemas». Todos parten, eso sí, de una base de con cuatro jugadores en la línea defensiva, dos de ellos laterales profundos. Es así como le gusta jugar, dice.

A partir de ahí, puede haber variaciones: 4-1-4-1, 4-2-3-1 o incluso el clásico 4-4-2. «Un poco en función del partido, de lo que nos interese en cada partido». Y de lo que exija cada circunstancia, cada campo, cada rival.

En pretemporada se han hecho muchas pruebas, pero el momento de la verdad no llega hasta este domingo contra el Vélez. Obviamente, reconoce, no se puede esperar un equipo totalmente hecho. «Quizás ninguno esté al cien por cien en este inicio de liga, no creo que ningún entrenador diga lo contrario». Ha evolucionado el CPC a lo largo de las últimas semanas, pero aún no se ha recorrido todo el camino. «Hemos mejorado mucho, pero aún hay que hacerlo más, hay mucho margen», apunta el preparador de Valdehornillos, que después de dos años seguidos pinchando en el inicio liguero, espera ahora darle la vuelta a la tortilla. «Pero si el comienzo es malo y terminamos como el año pasado, lo firmo».

Para Vélez es segura la baja de Marvin. El central está con su selección, Guinea Ecuatorial, para disputar dos encuentros de clasificación al Mundial de Catar 2022. El primero ha sido este viernes ante Túnez y el segundo lo jugará el martes ante Mauritania. A su ausencia habrá que sumar la de Uche, que hasta este viernes no se ha incorporado a los entrenamientos. «Va a ser muy precipitado», reconoce Cobos, feliz porque lo bueno comienza ya.