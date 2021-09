1 - Don Benito: Sebas Gil; Dani Martínez, Gonzalo, Pavón, Branco, Aly Cabral (Essomba, min. 80), Manu Miquel, Carlos López, Abraham Pozo (Trinidad, min. 79), Ezequiel (Drammeh, min. 68), Turmo (Agudo, min. 82). 1 - Mensajero: Nauzet, Benítez (Caropitche, min. 84), Óscar, Eslava, Jaime, Juanda (Fran, min. 60), Yeray (David Díaz, min. 84), Ruyman (Cuero, min. 84), Josue (Edu Salles, min. 70), Ale. Goles: 1-0 (min. 75) Abraham Pozo. 1-1 (min. 93) Jaime. Árbitro: Sánchez Ingidua (castellano-leonés). Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Eslava, Óscar, Juanda y Jaime. Expulsó por roja directa al local Dani Martínez y al visitante Fran. Incidencias: Partido disputado en el estadio Vicente Sanz ante 1.000 espectadores y ante la presencia de una veintena de aficionados visitantes.

Las expectativas antes del inicio de liga para el Deportivo Don Benito eran tan buenas que su debut liguero de este domingo en casa ante le Mensajero acabó dejando un sabor agridulce entre la afición rojiblanca. Primero por el resultado. Los de Juan Carlos Gómez empataron 1-1 ante el Mensajero con un gol de los visitantes en el tiempo de descuento cuando los dombenitenses acariciaban el triunfo. Y segundo porque el juego que había venido mostrando el Deportivo durante la pretemporada apenas apareció durante el choque ante el cuadro canario.

De hecho, los visitantes fueron ligeramente superiores durante la primera mitad, aprovechando el ímpetu inicial de quien se sabe debutante en la categoría. Los chicos entrenados por Yurguen Hernández salieron al campo con la clara intención de impedir la circulación de balón de los rojiblancos. Tanto es así que las primeras ocasiones fueron para los canarios. En los primeros compases de partido Josué golpeó fuera tras aprovechar un balón suelto en el borde del área y acto seguido fue Ale quien finalizó una buena jugada colectiva con un disparo mordido a las manos de un Sebas Gil que un día más se mostró salvador por momentos.

No fue hasta el cuarto de hora de encuentro cuando se pudo contabilizar la primera ocasión para los rojiblancos. Raly Cabral, con una buena jugada por banda, logró internarse en el área para servir en bandeja una ocasión clamorosa desde la frontal y que Manu Miquel, con un disparo raso, mandó fuera tras rozar el balón en el poste.

Tras este primer acercamiento el Don Benito encontró la manera de generar daño y comenzó a poner en apuros a la defensa canaria. Con los canarios dando rienda suelta a su imaginación sobre el césped del Vicente Sanz, Raly Cabral cabalgó la banda izquierda para plantarse delante del portero y definir él mismo la jugada que se había cocinado, pero el portero sacó una mano salvadora para disgusto de la parroquia local. Antes del descanso Gonzalo mandaba alto un centro lateral.

Tras la reanudación ya se puedo ver a un Don Benito con más mordiente en ataque y a un Mensajero al que parecía que el calor calabazón comenzaba a pasarle factura con el paso de los minutos. Nada más empezar la segunda mitad los rojiblancos tuvieron dos ocasiones claras de gol para haberse adelantado. Primero fue Abraham Pozo el que tuvo el gol en sus botas tras una gran asistencia de Ezequiel previa jugada colectiva. El balón le llegó al ‘7’ rojiblanco, que no conectó bien con el esférico desde el punto de penalti y lo mandó fuera. Apenas un minuto después fue Turmo el que dejó de lado el egoísmo propio de los delanteros cuando se plantó solo ante Nauzet y decidió asistir a un Abraham Pozo que venía en carrera y que no pudo definir con comodidad con la defensa rival ya rendida. A partir de ahí el partido entró en una fase en la que no pasaba nada. Los entrenadores, desde el banquillo, introdujeron cambios para mover el árbol en busca de frutos. Y ahí fue cuando los rojiblancos encontraron el premio.

Minutos decisivos

Fue a falta de un cuarto de hora de partido cuando Abraham Pozo puso un centro envenenado desde el costado derecho en busca del recién ingresado en el terreno de juego Isa Drammeh. Sin embargo, el balón se paseó por las alturas de los dominios de Nauzet sin que nadie tocara el balón, que acabó entrando en la portería para delirio de la afición rojiblanca. 1-0 a favor y apenas unos minutos por disputar con la sensación de tener el partido bajo control. El calor, el marcador adverso y el cansancio propio de la primera jornada parecían ser suficientes motivos para que el Mensajero no lograra el empate. Fue entonces cuando Gómez dio entrada a Essomba y Trinidad en el terreno de juego con el objetivo de amarrar el resultado a favor, pero en los últimos minutos el Mensajero tiró de donde no había para tener alguna oportunidad. Y las tuvo.

Avisó primero Caropitche con una internada en el área que desbarató muy bien Sebas Gil al poco del final. En esas, perdonó el 2-0 el Don Benito con una contra que Dani Martínez no supo definir. Todo ello hasta que en el tiempo de descuento llegó el castigo. Córner a favor del Mensajero y gol de Jaime. El central del conjunto canario aprovechó un balón suelto en el área pequeña tras un rechace al palo en la misma jugada para meter la cabeza y mandar el balón al fondo de la portería. Éxtasis canario y disgusto rojiblanco.

Pero el castigo pudo haber sido peor de no ser por Sebas Gil. El portero de La Zarza evitó el 1-2 justo después del gol del rival con una gran estirada a disparo del ex del Miajadas Edu Salles. Al final, el Don Benito comienza la temporada sumando un punto que hace justicia a lo visto sobre el terreno de juego.