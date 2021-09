Dice no estar decepcionado Carlos Ordóñez, presidente del Cacereño, por no haber llegado a los 2.000 abonados, pero sí se le intuye feliz por el funcionamiento del equipo y su primer triunfo en el debut en Vélez-Málaga.

Estará contento, como todos se podrían imaginar, con el debut del Cacereño en Segunda RFEF

Sí, muy satisfecho después del partido y tal y como se presentó. Al principio creo que fuimos superiores, con la mala suerte esa del remate al palo. Si llega a entrar, hubiera cambiado la dinámica del partido. En la segunda parte salimos un poco más descolocados, pero poco a poco fuimos encontrando nuestro sitio. Gracias a esos dos goles de Carlos Andújar, el segundo tras una gran jugada, nos vinimos con los tres puntos.

¿Este triunfo hace pensar que si faltaba algún aditivo para enganchar a la gente se pueden disipar dudas y se pueden subir al carro?

Evidentemente esto ayuda a enganchar a esos que están todavía dudosos a la hora de hacerse el abono. No solamente por lo deportivo, sino por todo lo que se está haciendo porque el cambio es notable, debe ser así. Creo que tenemos un equipo muy competitivo y vamos a dar mucha guerra en esta categoría.

¿1.100 los abonados actuales?

Sí, aproximadamente.

¿Eso quiere decir que va a ser complicado llegar a los 2.000 que se habían puesto como objetivo?

Esperaba llegar a los 2000. Después de todo el trabajo que se está realizando, qué menos que tener un dos por ciento de la población de Cáceres. Aun así, me parece ridículo, pero esperemos ir subiendo poco a poco e intentar llegar. Si no llegamos, no es que sea un fracaso, sino que todavía la gente no está enganchada al proyecto y confiada en que tenemos un buen equipo. Veo a mucha gente sacando entradas que, aunque no sean socios, es una ayuda para el club. Sí me gustaría que lo fueran.

¿Todo eso quiere decir que está un poco decepcionado?

Quizá decepcionado no sea la palabra. Esperaba, evidentemente, llegar a los 2.000. No sé si al final lo conseguiremos o no.

¿Cómo convencería a la gente para que se haga abonado?

Con resultados, como se están dando, y aunque no llegaran, diciéndoles que tenemos un equipo que va a luchar siempre por llevarse los tres puntos. Pero está claro que vamos a ver muy buen fútbol. Sobre todo que vamos a estar en esta categoría que Cáceres estaba esperando y que todo el mundo había dicho que cuando estuviéramos en Segunda B se iba a abonar. Ahora que estamos en la Segunda RFEF, que era la Segunda B, esos que lo decían, que lo cumplan. Que no sea de boquilla.