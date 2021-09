El Colegio San Antonio de Padua de Cáceres, los ‘franciscanos’ reconocido en el centenario de su creación con la máxima distinción institucional de la Comunidad Autónoma, la medalla de Extremadura. Galardón que premia la labor educativa durante tantos años, el trabajo en la sociedad cacereña siendo tan importante lo escolar como lo extraescolar. El ‘San Antonio’ es por lo que se respira en las aulas pero también por lo que se ha sudado en sus patios, en sus canchas, en sus banquillos. El cántico de ¡Los Tonis, los tonis! aún resuena en la Calle Margallo, saliendo de las gargantas de los que apoyaban a sus compañeros de pupitre mientras los de negro y rojo se batían el cobre según década contra Talleres Municipales, San José de Villafranca, Colegio Extremadura, el Padeba, el Cáceres CB o el Plasencia.

Y precisamente porque la ubicación originaria era pegado a la ciudad vieja, los que jugaban eran el hijo del cartero, la hija del talabartero o el hijo de la dueña de la taberna. Claro, mezclados con familias de magistrados, abogados o empresarios. Pero al empezar el entrenamiento, ya solo se miraba el balón de basket y no la marca de las zapatillas. Y eso nos llevaba a la alegría y al disfrute del juego en equipo. Porque pasándola es como se recibe. Parafraseando la Oración de la Paz de Francisco de Asís. Nótese que los que estudiamos allí, seamos agnósticos, ateos o creyentes, no solemos usar el San delante de Francisco. Austeridad franciscana.

100 años de Colegio y unos 80 de baloncesto, desde la llegada en los años 40 de Jesús Asunción Chon, policía militar y profesor de gimnasia, que sirvió en ambos bandos en la Guerra Civil. Él y la pasión del Padre Barrios lo impulsaron, y Agusti Valiente, Nani Barrera o Bernardo Cascos, entrenadores de los 60 y los 70 y siguieron el evangelio de las canastas dentro y fuera del Cole. Y hasta nuestros días, miles de federados practicando el deporte de la canasta.

Ahora que los compromisos son efímeros, que la persecución global de la excelencia es de lunes a viernes a mediodía, no nos olvidemos que las señas de identidad no se pueden colgar en el perchero de la entrada al llegar del trabajo. Respeto a esos profesores y alumnos que tras el horario escolar se quedan y se quedaron a seguir entrenando, a defender el escudo en sábados tempraneros lluviosos, en cancha propia o subidos en un autobús que recorre comarcas. Lo reconocible es la tenacidad, la perseverancia. Poder enseñar y aprender tras salir de clase siempre es gloria. No todo fue perfecto y los que hemos sido jugadores y entrenadores sabemos cuándo se equivocaron con nosotros y cuando nos equivocamos en la corrección de error. Lo diferencial no son los Campeonatos de Extremadura, o los que llegaron a Liga ACB, entrenadores de gran nivel, una árbitra internacional o los 7 jugadores infantiles que acaban de conseguir ser Campeones de España Preferente. Eso son agradables consecuencias. Lo esencial es que tu equipo no perdiera efectivos, si empezábamos 12 fichas, acabar la temporada con los mismos entrenando, o más. Renunciar a seguir en la pelea y marcharse a casa nunca fue una opción. Meter canastas como equipo y defender como perros.

El nuevo siglo nos trajo las nuevas instalaciones y la unión con el Cáceres Basket, decisión generosa por todas las partes, todos cedían y todos ganaban. Una reinvención como muestra de inteligencia.

Ahora ‘Los Tonis’ no solamente nacen en La Madrila o en Aguas Vivas, sino también en Mali o en el este de Europa. Da igual que para entrenar te quites el barbour o una chupa heredada de tu hermano, da igual que midas dos metros y te llame el primer equipo o que midas solo uno y empieces en el baby basket. Lo que importa es que el baloncesto te impone retos individuales y colectivos. Y te regala algo que solo valoras cuando lo pierdes, el orgullo de pertenencia. El grupo hace mejor al individuo y empuja a la sociedad. Es la mejor forma de caminar. Y de correr la cancha.

A los que guardáis el mejor recuerdo del Colegio y a los que también os acordáis de derrotas amargas, sinsabores y entrenadores o profesores que os tenían ‘manía’. A todos los Tonis, porque el camino lo hicimos todos: muchas felicidades.

Cien años y solo estamos en el primer cuarto de este partido, hay que seguir mejorando.