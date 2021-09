De ser casi un desconocido, a ser reconocido por todos. El atleta paralímpico Sergio Garrote Muñoz, se siente “abrumado” por tantas y tantas felicitaciones como está recibiendo estos días, tras su regreso de Tokio, donde ha conseguido la proeza de sumar dos medallas a la delegación española; oro en contrarreloj MH2 y bronce en carrera en ruta.

“Mi regreso ha sido muy emocionante. Volver a tu casa con dos metales, tras unos juegos tan atípicos, y devolver a tu país valores de esfuerzo y sacrificio, como campeón olímpico, es uno de los orgullos personales más grandes que haya podido experimentar”. Así de satisfecho se muestra en esta entrevista Sergio Garrote, de ascendencia extremeña, tras haber vivido una experiencia inolvidable y una gesta deportiva que ahora pretende “mantener hasta que el cuerpo aguante”.

- ¿Qué ha supuesto para ti llegar a los Juegos Paralímpicos de Tokio y regresar con dos medallas?

Ha sido un reto muy personal, de la máxima ambición por la victoria y por representar a un país, a un colectivo de personas con distintas capacidades, que somos capaces de hacer las cosas bien y a lo grande, con valores de esfuerzo y sacrificio, y de resiliencia personal y colectiva, aún más, tras todo lo que hemos vivido durante este tiempo de pandemia.

-Lucha, esfuerzo, mucho trabajo, entrenamientos… ¿Cómo se llega a unos Juegos Paralímpicos?

La definición de la palabra lo dice. Llegar a una Olimpiada es llegar al olimpo, ahí sólo llega y toca techo el mejor, y evidentemente, sólo llega lo más selecto de cada país. En mi caso, la Selección Española de Ciclismo, comandada por Félix García Casas, (seleccionador nacional de ciclismo adaptado), apostó por mí, para la modalidad de handbike. Luego, una fecha en el calendario. Los Juegos Paralímpicos de 2.020. Un ciclo olímpico al que hemos sumado un año más, y el resultado, el mejor broche de oro a este duro trabajo de cinco años.

- ¿Qué pasa por la cabeza de Sergio tras cruzar meta y comprobar que es campeón olímpico?

Me pasaron por delante los cinco mundiales, en los que luché en esta misma prueba contra el vigente campeón del mundo, el italiano Luca Mazzone. Logró ganarme en las últimas cinco pruebas, quedando yo, medallista de plata; en algún caso, a sólo un segundo de diferencia. He podido desquitarme de estos cinco mundiales, haciéndolo en el mejor escenario posible, unos Juegos Olímpicos. Y la verdad, es que fue maravilloso, porque, si bien es verdad que los mundiales son muy importantes, el techo del deporte llega cada cuatro años con las olimpiadas. Poner mi nombre, Sergio Garrote, en la historia del ciclismo olímpico, ha sido algo excepcional.

También pensé en todas aquellas personas que lo han hecho posible. Un deportista, por sí solo, no puede conseguir la victoria. Detrás de mí, está mi mujer, que me apoya diariamente, que me levanta cuando caigo, que me empuja para seguir hacia adelante y no desfallecer. Mi hija, que es el motor de mi vida. Mi familia, mis padres, que me dieron la vida. Mi entrenador, mi fisioterapeuta, la federación, el Comité Paralímpico, el seleccionador, mi nutricionista… todo lo que rodea al deportista.

-Tu vida no ha debido ser fácil. Un accidente laboral te provoca una grave lesión medular que te postra en una silla de ruedas. De ahí, a medallista olímpico. ¿Cómo lo has conseguido?

Sufrí el accidente cuando sólo tenía 21 añitos. Era un chaval que pensaba que se comía el mundo, y el mundo te come a ti. Tuve que vivir una etapa de resiliencia muy grande, un periodo de adaptación personal hacia una nueva vida. Te tienes que reinventar y salir de una situación compleja y difícil. Mi hija sólo tenía cuatro meses, y yo tenía que salir hacia adelante sí, o sí, por ella y por mi familia.

-Después llegan momentos como este. ¿Ha merecido la pena?

La realidad ha superado cualquier expectativa. Una experiencia que jamás podré olvidar. Algo que queda en mi memoria y quiero conservar y no olvidar en toda la mi vida.

- Y, a partir de hoy, ¿qué? Debe ser muy complicado superar esta proeza

En el ciclismo, como en cualquier otro deporte, lo más difícil es conservar. Conseguir es algo que puede durar un breve espacio de tiempo, o en mi caso, cuatro años; pero lo más difícil es mantener. Gracias a Dios no he desistido nunca, y te diré, que, como deportista de alto nivel que soy, tengo ambición deportiva. De las platas y los bronces, aunque te sientas muy orgulloso, te puedes aburrir, pero del oro, jamás. Cada experiencia que vives en el centro del podio es algo maravilloso. Así que intentaré mantenerlo hasta que el cuerpo aguante y este ciclo vital deportivo me permita.

-Me vas a permitir que la última pregunta se la dediquemos al pueblo de tu padre. ¿Qué te une con Extremadura, qué te une con Monesterio?

Con Monesterio nos une la sangre, las raíces, saber de donde vienes. Por circunstancias de la vida, mis padres y mis abuelos tuvieron que salir de Monesterio para buscarse la vida. A miles de kilómetros, --en este caso en Barcelona--, pusieron una semillita buscando el futuro de sus hijos y de sus nietos. Nosotros, al final, echamos raíces aquí, pero no podemos olvidar de donde venimos… orígenes que te hacen remontarte a tu ascendencia, a lo que siente tu padre cuando habla de su pueblo, de sus gentes, de su familia…, que al final son los tuyos. Y desde luego, lo que te une a un apellido tan importante para mí como es, Garrote, muy característico en Monesterio, que ahora se asocia con deporte y ciclismo, y para mí es un orgullo y un honor.