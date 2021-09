Los problemas se acumulan en el Extremadura día tras día. A la delicadísima situación institucional que vive la entidad ahora se le suman otros problemas en forma de lesiones que van a dejar al equipo de Manuel Mosquera prácticamente con lo puesto para visitar este domingo a Unionistas de Salamanca. El técnico azulgrana, que compareció este viernes ante los medios, anunció que Sergio Gil, Saúl, Nico Hidalgo, Murillo y Rubén Mesa no podrán viajar a tierras salmantinas por diferentes lesiones, mientras que tampoco lo hará Fran Sandaza al no estar aún apto para la competición. A ellos también se suma la ausencia de Jaguar, quien todavía no ha viajado desde su país para incorporarse a los entrenamientos.

Las ausencias para este encuentro no son sólo el problema, sino la duración de las lesiones. Nico Hidalgo todavía no ha debutado este año al arrastrar una doble rotura muscular de la pretemporada. Se espera que pueda perderse, al menos, otros tres partidos más de liga. También tres jornadas más se podría perder Sergio Gil por su enésimo problema muscular. El zaragozano no ha gozado de continuidad en el equipo desde que llegara a Almendralejo.

Una baja muy sensible para la cita de este domingo es la de Saúl, que se retiró lesionado en el partido ante el Logroñés. Su parte médico deja una lesión para dos semanas más. Además, Murillo tiene molestias, mientras que Rubén Mesa tiene un problema en el tobillo que le impide jugar ante Unionistas.

La única nota positiva es que Manuel ya podrá contar con dos de los últimos refuerzos como Jorge Morcillo y Villacañas, quienes podrían tener incluso minutos.

Con este panorama, Manuel tendrá que innovar al no tener delanteros de referencia para el partido en Salamanca, un problema añadido a la falta de gol del equipo en los dos últimos partidos.

El técnico gallego evitó hablar de la no llegada del dinero y se limitó a decir que de ello ya había hablado esta semana el presidente Manuel Franganillo. Manuel cree que ahora mismo «el equipo debe centrarse en el partido, que es lo más importante».