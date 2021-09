Dicen que uno siempre vuelve a donde fue feliz. Pues eso es lo que debió pensar Jesús Sillero cuando Pepe Cuevas le llamó para su nuevo proyecto con el Villanovense. Y no, Sillero no había jugado nunca antes en el conjunto serón, pero su etapa en el Don Benito, el otro de los dos grandes equipos de la comarca de las Vegas Altas, debió hacerle pensar que regresar a Extremadura y más aún a la localidad colindante podría ser buena idea para volver a recuperar su mejor versión. El Villanovense, además, fichaba a un futbolista de esos que se consideran capaces de marcar diferencias en la categoría. Todos ganaban.

Pues tras los dos primeros meses de estancia en el club de Villanueva de la Serena el balance que hace este jugador sevillano de 25 años es sencillamente «muy positivo». El delantero asegura sentirse «muy cómodo» con sus nuevos compañeros, algo que luego «se ve reflejado en el campo». De hecho, él ha sido uno de los grandes protagonistas no solo de la pretemporada, sino también del inicio del curso liguero. En Ceuta, titular en la punta del ataque, participó de manera activa en el triunfo de su equipo (2-3). Y es que esa posición, la de delantero, en la que lleva jugando las dos últimas temporadas, le viene como anillo al dedo para conseguir su objetivo: volver a su mejor nivel. «Yo me adapto a cualquier posición de ataque, para mí lo importante es dar el cien por cien sea donde sea», asegura.

Una nueva oportunidad

No es de extrañar la actitud favorable con la que ha recalado el ex de equipos como el Marbella o el Córdoba. No en vano, en el Recreativo de Huelva no llegó a demostrar el nivel por el que el conjunto onubense se había fijado en él. «Todo el mundo sabe que el año pasado en el Recreativo fue muy duro», recuerda. Por ello, ve en el Villanovense «una oportunidad» para reivindicarse como mejor sabe hacer, que es marcando goles. De hecho fue su papel goleador y diferencial lo que le abrió las puertas de salida del Don Benito. Bajo las órdenes de Juan García, Sillero cuajó las que probablemente sean sus dos mejores temporadas como futbolista. Pero ahora en el Villanovense debe volver a demostrar ese nivel. Y cree que es el lugar idóneo para hacerlo por ser un club cuyas características y forma de jugar se asemejan a las suyas propias. «Hemos formado un muy buen equipo con capacidad de sacrificio, carácter y entrega», recalca. Unos ingredientes que a su juicio son los adecuados para cuajar una buena temporada.