Otra vez le tocará a los jugadores y a Manuel Mosquera poner la cara por delante del club sin haber cobrado un solo euro. De nada valió que Manuel explotara hace dos semanas en San Sebastián de los Reyes ni que durante la última semana se hayan lanzado falsas esperanzas sobre la llegada del dinero del supuesto grupo inversor. Aquí nadie ha cobrado y lo cierto es que el Extremadura UD juega este domingo (17.00 horas) ante Unionistas en Salamanca sin tener noticias de lo más importante.

Manuel trata de abstraer al equipo de todo lo que ocurre en los extradeportivo. «Ahora tenemos que centrarnos en lo importante», comentó a preguntas de los periodistas sobre la situación del club. El gallego sigue haciendo su trabajo, que está siendo para admirar, aunque todos saben que lo verdaderamente importante es que llegue la inversión antes del 24 de septiembre, ya que si eso no sucede, todo lo demás no importa para nada.

Y esa sensación de pesimismo también se denota en el ambiente. La plantilla apenas ha realizado entrevistas ni comentarios sobre lo que sucede. Ha pasado de reivindicaciones en pretemporada a una apatía generalizada para que lo que tenga que suceder pase cuánto antes.

Esa misma apatía también se encuentra en el aficionado azulgrana, que ya ni piensa en los desplazamientos para acompañar al equipo. Habrá algunos aficionados este domingo en Salamanca, pero muy pocos con respecto a los que podría haber en unas condiciones normales.

Contra todo eso y contra las bajas también tiene que lidiar Manuel Mosquera. La enfermería deja en cuadro al Extremadura para este partido. Sergio Gil y Nico Hidalgo estarán tres semanas más de bajas por lesión. Otras dos semanas para Saúl. Sebas Coris sigue recuperándose de su grave lesión de rodilla. El canterano Murillo tiene problemas musculares. Y Rubén Mesa, único nueve puro en la plantilla, se queda fuera de la convocatoria por un problema en el tobillo. De Jaguar no hay noticias de que venga todavía.

Morcillo y Villacañas entraron en la convocatoria de 17 futbolistas para viajar a Salamanca. Se quedó fuera Fran Sandaza, fuera de forma todavía.

Manuel tirará con lo puesto y tendrá que usar a Kike Márquez de delantero improvisado y, posiblemente, a Elías en la mediapunta. Además, el canterano Gato tendrá que ser titular en el lateral derecho.

Unionistas

El Extremadura UD tendrá enfrente a un rival que en dosis de ilusión lo aplasta. Unionitas de Salamanca es el gran embajador del fútbol popular, un equipo gestionado por los propios socios que oscilan en 2.500. Estar en esta categoría es un premio para ellos, pero de momento además no ha perdido ningún partido, empatando ante la Cultural Leonesa y ganando al Racing de Ferrol a domicilio. Edu Cortina es su única baja para este partido. Su entrenador es Dani Mori, ex del Mérida.

Unionistas: Salva de la Cruz; Marín, Ramiro Mayor, Fer Román, Salinas; Rayco, Luis Acosta, Héctor Nespral, Cris Montes; Carlos de la Nava y Espina.

Extremadura: Casto; Gato, Dani Pérez, Fran Cruz, Varela, Elías Pérez, Toribio, Lolo, Pastrana, Emmanuel y Kike Márquez.

ÁRBITRO: Gómez Lameiro (Galicia)

Estadio: Municipal Reina Sofía de Salamanca.

Hora: 17.00.