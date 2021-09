Paula Josemaría y Ariana Sánchez fueron las encargadas de abrir la jornada de sábado en el Sardegna Open y después de cerrarla. Y, en ambos casos, lo hicieron con victoria para colarse en la final del torneo de Cerdeña, donde este domingo se medirán a las número uno, Gemma Triay y Alejandra Salazar.

En un sábado maratoniano Josemaría y Sánchez se enfrentaron primero a Delfina Brea y Tamara Icardo en el duelo de cuartos de final aplazado el día antes. Tras levantar cuatro bolas de partido consecutivas, se impusieron en tres sets: 4-6, 6-3 y 5-7.

Por la tarde fue el turno de la semifinal, donde le esperaban las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto. Ahí Paula y Ari hicieron un partido casi perfecto. Sin errores no forzados en el primer set, lo ganaron 6-3. Repitieron los guarismos en el segundo, 6-3, donde esta vez sí ‘flaquearon’, aunque solo con cuatro errores no forzados. En la cara de las hermanas se veía la desesperación de no ser capaces de superar en ningún momento a la dupla formada por la extremeña y la catalana.

Ahora se enfrentarán a Triay y Salazar en su séptima final. Han ganado cuatro y las dos en las que han cedido han sido precisamente ante estas rivales. «Tenemos muchas ganas de esta final», decía la moralejana.