1 - San Fernando: Álamo; Trujillo (Guedes, minuto 63), Manu Alemán, Omar, Pedro; Castaño, Fuli (Javi Navarro, minuto 63), Aitor Brito (Alejo, minuto 81); Ortega (Socorro, minuto 63), Álex Cruz (Leto, minuto 81) y Ruimán. 2 - Montijo: Fedotov; Richard (Chechu, minuto 50), Gabri (Manuel, minuto 57), Javi Chino, Razvan (Acquah, minuto 64); José Ángel (Calin, minuto 81), Rodao; Manchón, Joel (Gattas, minuto 64), Matute; y Dani Segovia. Goles: 0-1: minuto 24, Joel. 0-2: minuto 74, : Álex Cruz, en propia puerta. 1-2: minuto 83, Ruimán. Árbitro: Hernández Maestre (Comité Andaluz). Amonestó al local Fuli y a los visitantes Rodao, José Ángel, Matute y Chechu. Incidencias: Partido disputado en la Ciudad Deportiva Maspalomas ante unos 150 espectadores.

La fortuna estuvo de parte del Montijo en el encuentro que le enfrentaba al San Fernando en Maspalomas (1-2). Dos errores defensivos del cuadro canario le dieron una cómoda ventaja al conjunto extremeño, demasiado lastre para un Sanfer que no pudo mantener la línea mostrada en la primera jornada. Además de eso los grancanarios vieron como se le anulaban hasta tres goles, todos ellos obra de su goleador Ruimán, en el último tramo del segundo periodo. Joel y Álex Cruz, este en propia puerta, fueron los autores de los tantos del cuadro montijano, que suma así su primera victoria de la temporada.

La primera fase no fue muy afortunada por parte de la escuadra de Tino Déniz, en la que hay muy poco que destacar, salvo un remate del omnipresente Ruimán a las manos de Fedotov, muy al inicio que no tuvo muchos problemas para retener el esférico y más tarde un centro de Pedro que Fuli, con todo a su favor, la echó fuera.

Enfrente tenía un rival como el Montijo con las ideas muy claras, el juego en busca de sus referentes ofensivos para que estos pudieran sacarle partido a esas acciones. Sin embargo, tomó ventaja el equipo de Juan Marrero de la forma más inesperada en un resbalón del meta, que dejó a Joel a puerta vacía para que no perdonara, mediado el primer tiempo.

Este falló dejó en estado de shock por algún tiempo a la escuadra de Maspalomas, a los que les costó reaccionar, falto de ideas, aunque intentó controlar el juego, sus intentos morían en la zona de tres cuartos, donde eran parados por su oponente, muy seguros en este aspecto del juego. Poco más que resaltar de la primera parte, en la que el Montijo se fue a los vestuarios con esa mínima diferencia a su favor y con un gran trabajo defensivo.

El segundo acto

Tras el periodo de receso el juego continuó por los mismos derroteros, aunque fue algo más insistente la escuadra grancanaria. Poco antes de la hora de encuentro, Fedotov, se convirtió en el salvador de los suyos al acertar a desviar, cerca de la escuadra, un gran disparo de Omar Velázquez. La réplica estuvo en botas de Dani Segovia, sin resultado positivo, al marchársele alto su golpeo.

Castaño, en una jugada similar tuvo opciones de poner las tablas, también sin acierto, no pudiéndole dar una alegría a la parroquia local. Más tarde, en una contra de los extremeños y un posterior centro de Manchón, la mala fortuna se cebó en Álex Cruz, que la introdujo en su propia puerta. 0-2, demasiado lastre ya para el equipo local, que aún así lo siguió intentando, yéndose arriba intentando recortar distancias. En este momento Ruimán pudo recortar, al desviar un balón de Adrián, con poco margen temporal por delante, solo siete minutos. Pero no pudo conseguir nada más ya que no tuvo la fortuna de acertar con las mallas, siéndole anulados dos goles en estos minutos finales.

Finalmente, primeros tres puntos de la temporada para un Montijo que recupera sensaciones tras caer en la primer jornada de campeonato en su campo.