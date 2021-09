2 - Villanovense: De la Calzada, Samu Hurtado, Espín, Moi, Tapia, Pajuelo (Lobato, min. 83), Clausí, Roger (Lolo Garrido, min. 70), Viñuela (Óscar Muñoz, min. 46), Álvaro González (Rivera, min. 88), Sillero (Seth, min. 70). 0 - Vélez: Miguel, Pedro (Nacho, min. 61), Bochinno, Cervera, Ocaña, Zamorano, Gonzalo (Kaya, min.80) Álex Camacho, Balta (Pablo, min. 61), Gory. Goles: 1-0 Moi (min. 21), 2-0 Portillo p.p. (min. 55). Árbitro: Guillermo Mate Rincón (Castilla-León). Amonestó al local Roger y a los visitantes Álex Camacho y Gonzalo. Incidencias: Estadio Municipal Villanovense. 1.000 espectadores.

Dos victorias en las dos primeras jornadas de liga. Y encima de forma solvente y demostrando ser un equipo hecho para aspirar a estar en la zona noble de la clasificación. Ni los más optimistas se hubieran imaginado un inicio de temporada como el que está cuajando el Villanovense, que este domingo se impuso en casa por 2-0 al Vélez CF en un partido que los serones dominaron de principio a fin y que se decidió en dos acciones puntuales, pero que bien pudo haberse encarrilado en la primera parte si los de Juanma Pavón hubieran aprovechado sus ocasiones.

En el mundo del fútbol hay una ley no escrita que dice que si algo funciona mejor no tocarlo. Pues eso es lo que debió pensar Juanma Pavón cuando confeccionó la alineación para enfrentarse al Vélez. El técnico apostó por los mismos jugadores que lograron la victoria en Ceuta a excepción de Tapia, que fue titular en detrimento de Lobato.

El partido empezó con un Villanovense bien plantado sobre el impoluto césped del Municipal, como invitando al rival a mostrar sus cartas para dar el zarpazo en el momento adecuado. Y así fue. A los 20 minutos de encuentro, sin ocasiones previas, Moi repitió suerte de cara a gol en una jugada a balón parado. Álvaro González, con un centro de seda a la cabeza del central, le servía en bandeja el primer gol del partido. Un gol que no pareció cambiar la hoja de ruta de los andaluces, que viajaron a Villanueva siendo conscientes de la dificultad de ganar en territorio serón. Fue el Villanovense el que rozó el segundo con una ocasión clamorosa de Viñuela a la media hora de juego y previa galopada por banda de Álvaro González, pero el joven extremo no logró materializar la ocasión cuando se quedó solo ante Miguel. Acto seguido llegaría el primer disparo, tímido, del Vélez entre los tres palos. De la Calzada, muy sobrio, detuvo sin problemas.

No fue hasta el borde del descanso cuando los visitantes tuvieron su ocasión más clara del partido. Álex Camacho no aprovechó un rechace con todo a placer y disparó a bocajarro un balón que salvó de manera heroica De la Calzada con una impecable estirada. Y antes del descanso el Villanovense perdonó el segundo hasta en dos ocasiones. Sillero y Álvaro González, en sendos mano a mano, no supieron definir para batir al meta rival.

El debut de Óscar Muñoz

Tras el descanso el guion apenas cambió, y menos cuando casi sin tiempo para ver si el Vélez cambiaba su propuesta llegó el segundo del Villanovense, otra vez con Álvaro González en la ecuación. El onubense sirvió un centro raso al área que tocó en un defensor y acabó entrando en la portería para alegría de la parroquia serona. 2-0 y a manejar el partido. Antes del segundo gol había ingresado en el terreno de juego el canterano Óscar Muñoz en lugar del lesionado Viñuela. El joven extremo dejó buenos detalles e incluso rozó el gol con un potente disparo de media distancia. Todo ello en una segunda parte en la que el Villanovense apenas sufrió, volviendo a dejar claro que los serones son ya uno de los equipos a tener más en cuenta para las quinielas de futuribles al play off.