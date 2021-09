Solo ha encajado el Cacereño un gol en 180 minutos y el domingo ante el Xerez su portero Ángel Bernabé fue casi un espectador más, pero Julio Cobos no duda en asegurar que defensivamente al equipo le quedan aún muchas cosas que ajustar. Es lógico, la temporada no ha hecho más que comenzar y el conjunto verde, al igual que el resto de equipos, está todavía en fase de rodaje.

Quiere el preparador de Valdehornillos que el Cacereño sea un equipo que conceda menos a su rival. Le costó en pretemporada, cuando solo fue capaz de dejar la portería a cero en una ocasión, y cree que aún le pasa. Aseguró esto tras un partido en el que no solo no le marcaron, sino que apenas le generaron ocasiones en contra. «No ha habido ocasiones, pero hay situaciones en el juego que tenemos que dominarlas más». Se explicó Cobos diciendo que ante el Xerez jugaron en casa, en un campo de grandes dimensiones, algo que no se encontrarán en todos sitios. «También hay que saber controlar esos partidos».

La ausencia de Carlos Daniel

En esa parcela, la defensiva, es donde el Cacereño está acusando la baja más notable. Carlos Daniel, que fue el tercer jugador con más minutos la campaña pasada, no ha entrado en ninguna de las dos convocatorias. «Decisión técnica», insiste Cobos. «Tenemos que alcanzar todos el mejor estado...» comenzó diciendo el domingo, aunque sin terminar la frase aseguró que en ese sentido está «contento», que salvo Uche, que acaba de volver de una lesión «y le está costando un poco», el resto de jugadores están entrenando «a un ritmo altísimo y eso es muy bueno. Me cuesta no solo hacer el once, sino la convocatoria».

La gran temporada pasada que hizo Carlos Daniel no pasó desapercibida y durante el mercado invernal hubo equipos de superior categoría que se interesaron por el central zurdo, que optó por quedarse en su ciudad para seguir progresando. Ese interés no ha decaído y clubs como Levante o más recientemente el Almería siguen con la mirada puesta en el jugador extremeño.

El Cacereño juega el partido de esta semana el sábado ante el filial del Cádiz (18.30), que perdió el pasado domingo ante el Córdoba (3-1), pero que ganó su partido como local al San Roque.