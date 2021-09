Vuelve a jugar esta noche el Extremadura UD en el Francisco de la Hera y lo vuelve a hacer delante de su público. Los azulgranas se miden a partir de las 21.00 horas al Racing de Ferrol en partido de la cuarta jornada de liga en Primera RFEF. El choque no es sencillo para el Extremadura. Ni por la entidad del rival ni por la tesitura en la que afronta el encuentro. Los jugadores y empleados aún no han cobrado nada. Llevan seis meses de impago y la imagen desoladora del equipo en Salamanca hace cinco días es la cruda realidad de un club que se desmorona si no llega la inversión pactada con el supuesto grupo inversor. Y mientras, hay que seguir jugando. Cada vez con más problemas.

«Lo que pasó el domingo en Salamanca fue un desastre. Tenemos que pasar página. Ahora mismo necesitamos competir y ser nosotros mismos, que es algo que nos está costando de verdad», admitía Manuel Mosquera en sala de prensa antes del encuentro. A un equipo moralmente abatido hay que sumarle un rosario de bajas por lesiones como Rubén Mesa, Sergio Gil, Nico Hidalgo, Sebas Coris y Saúl González. Manuel espera recuperar a Lolo, pese al fuerte golpe sufrido por el centrocampista sanluqueño en Salamanca que precisó de atención hospitalaria. Queda la duda de saber si Fran Sandaza podrá estar en la convocatoria. Manuel ha señalado que necesita estar bien físicamente y no le gusta arriesgar para evitar posibles lesiones.

Sobre la mala imagen del equipo, Manuel recuerda que los jugadores y el club están expuestos a las críticas y deben centrarse en entrenar y jugar lo mejor posible. Tiene claro que la mala planificación de la pretemporada les hará «pagar peajes. Ya nos está pasando factura».

Opciones

Con tantas ausencias y la necesidad de tener habilidad para jugar con las licencias B y no incurrir en posibles sanciones, Manuel no tiene mucho margen de maniobra para hacer un once competitivo y, sobre todo, que los jugadores puedan desempeñarse en sus puestos naturales.

En principio, no está previsto el cambio de portero y parece que Casto seguirá bajo palos. En defensa, con la ausencia de Saúl, Varela podría regresar al lateral izquierdo para suprimir a Morcillo, que no tuvo un buen debut ante Unionistas en Salamanca.

En el centro del campo hay dudas. Lolo González es incógnita, aunque todo apunta a que forzará. Elías será su pareja de baile y Dani Toribio apunta al banquillo. Las bandas podrían ser para Pastrana y Villacañas, que ya se encuentra más rodado, mientras que Musa podría ser la novedad arriba junto a Kike Márquez.

La grada

Queda por saber cómo reaccionará el público ante el equipo después de la pésima imagen mostrada en Salamanca y el silencio sepulcral que hay en torno al club durante los últimos días. Poco o nada se sabe de la supuesta llegada del grupo inversor y entre los seguidores se están produciendo ya divisiones entre los que optan por seguir confiando en la palabra del club y los que ya han perdido toda la confianza por la escasa credibilidad que aporta al Extremadura a nivel deportivo, económico y social.

El Racing de Ferrol acude a Almendralejo con la moral alta después de lograr la victoria ante el Valladolid B con remontada y tras igualar en Lezama ante el Athletic B. El equipo dirigido por Cristóbal Parralo está hecho para mirar este año de la mitad hacia arriba de la clasificación, aunque acudirá con la sensible baja de su atacante uruguayo Yeferson que sigue lesionado.

Extremadura: Casto; Emmanuel, Dani Pérez, Fran Cruz, Vareela, Lolo, Elías, Kike Márquez, Vargas, Pastrana, Musa.

Racing Ferrol: Gazzaniga, Loureiro, Fornos, Jon García, Pumar, Heber, Manzanara, Kevin Presa, Nieto, Joselu, David Rodríguez.

Árbitro: Pérez Hernández (Madrid)

Estadio: Francisco de la Hera.

Hora: 21.00