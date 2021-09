Pau y Marc Gasol decidieron dejar la selección española tras los Juegos Olímpicos de Tokio. Sigue la duda de si aquel partido fue el último que han disputado en su carrera los dos pívots catalanes ya que no han aclarado su futuro. Marc ha cerrado definitivamente la puerta de la NBA, pero podría terminar su carrera en España, aunque no en el Barça, sino en el Girona, club de LEB Oro que preside. Pau, que jugó la última temporada en el Palau Blaugrana, sigue sin desvelar si jugará un año más como azulgrana.

"Aún le estoy dando alguna vuelta a seguir o no en mi actividad profesional en los últimos 23 años. Poniendo todos los factores. No está tomada al 100%", valoró Pau en un acto de la Gasol Foundation, que ha renovado la alianza con IFA por la alimentación saludable de la fundación. "No sabría decir si estoy más cerca o no de seguir. Hay días que estoy ganas de volver a entrenar y podría tomar esa línea y otros que no lo veo tan claro. Me he ganado tener la flexibilidad y tranquilidad tras la lesión".

La Euroliga es el único trofeo, además del oro olímpico, que falta en el exuberante palmarés de Pau. El curso pasado la rozó, tras caer en la final. Un acicate para intentar, a los 41 años, alargar una extensa carrera en la que brillan con luz propia dos anillos de la NBA. Marc, que también ganó uno con los Raptors, se ha desvinculado esta semana de los Grizzlies. Con 36 volverá ahora a casa, aunque aún no ha confirmado si será para jugar con su Girona. Josep Cubells, responsable del Barça, ha señalado este jueves que a día de hoy el club no contempla la opción de Marc y que está a la espera de la decisión de Pau.