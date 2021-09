Tres partidos, tres victorias. Algo que nunca ha conseguido el Cacereño en un arranque de temporada en Segunda B y que este sábado tratará de alcanzar ante el filial del Cádiz (Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz, 18.00 horas). Quiere escribir una nueva línea en su historia este CPC, que ha iniciado la campaña con muy buenas sensaciones y una efectividad que le ha permitido sumar dos triunfos seguidos. «Todo lo que sea hacer historia, es bueno», decía este viernes Julio Cobos, consciente de la dificultad de ganar tres encuentros de forma consecutiva en esta categoría. «Es complicado, pero creo que este equipo está capacitado para hacerlo».

Viaja en el mismo día el Cacereño, que hasta este sábado por la mañana no dará la convocatoria. Los que no viajen se quedarán entrenando. El resto se subirá al autobús para tratar de conseguir un triunfo que permita al conjunto verde dormir en lo más alto de la clasificación a la espera de lo que hagan el domingo Córdoba, Coria (que juegan entre ellos) y Villanovense, los otros que han hecho pleno hasta ahora.

Se enfrenta el Cacereño a su primer filial en un curso donde también se medirá a otro más, el de Las Palmas, aunque eso no será hasta diciembre. Elogia Cobos la calidad de los jugadores que componen este tipo de equipos y también sus calidades física. Por eso espera un partido complicado. «Muchos de sus jugadores entrenan con el primer equipo y puede que dentro de unos años muchos de ellos están en la élite». Entre esos que están con el Cádiz de Primera, el guardameta Juan Flere y el delantero Chapela, dos futbolista que si no juegan este viernes en Vigo ante el Celta podrán estar mañana ante el Cacereño.

«Pero esto es fútbol y nosotros también estamos en muy buen estado de forma», advierte el preparador de Valdehornillos. «Por eso vamos con la moral muy alta, aunque respetando mucho al rival. Lo que hiciste ayer puede que no te sirva para el siguiente partido».

El Cádiz, como avisa su entrenador, Alberto Cifuentes, tratará de hacer un partido intenso y con ritmo. «Intentaremos que no están cómodos sobre el césped». No cometer errores es lo que exige a sus jugadores un Cobos que sigue hablando de estar firmes en defensa. «Y´cuando hablo de defensa no me refiero solo a esa línea, me refiero a todo».

«No conceder a un equipo con muy buena calidad y que puede hacernos daño con poco y aprovechar nuestras ocasiones, porque estoy seguro que las vamos a tener, las hemos tenido en todos los partidos», van a ser las claves del duelo ante el Cádiz, que ha ganado su primer partido como local (1-0 al San Roque), aunque llega de perder ante el Córdoba (3-1).

Tiene a todos los jugadores disponibles Julio Cobos, que hasta este sábado antes de viajar no anunciará quienes forman la convocatoria de 18 futbolistas. No han entrado aún en ninguna Marvin por los compromisos con su selección, Uche por lesión y Carlos Daniel y Manu Mosquera por decisión técnica.

Posibles alineaciones

Cádiz B: Juan Flere, Raúl Parra, Lautaro, Gudelj, Genar Fornés, Berenger, Sergi, Kike Carrasco, Fermín, Jorquera, Pedro Benito.

Cacereño: Ángel Bernabé, Gayoso, Rubén Sánchez, José Martínez, Luis Aguado, Kamal, Bermu, Jorge Barba, José Ramón, Carlos Andújar, Carlos Fernández.

Árbitro: Fernando Moreno Osuna (C. Castellano-manchego).

Estadio: Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz.

Hora: Sábado, 18.00.