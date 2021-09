Sin preocupación y con optimismo. Así afronta el Deportivo Don Benito el partido de este domingo (19.00 horas) en casa ante el San Roque de Lepe después de caer derrotados por 2-1 el pasado fin de semana en su visita al Antequera. Un choque que dejó un mal sabor de boca entre la expedición rojiblanca, especialmente en el entrenador Juan Carlos Gómez, quien criticó tras el encuentro la «·falta de actitud» por parte de los futbolistas.

Sobre esos términos se refirió el propio técnico en la rueda de prensa previa al choque de este domingo, en la que volvió a incidir en este asunto, pero agregando que han trabajado a lo largo de la semana para ver dónde faltó actitud, algo que a juicio del preparador será «puntual». Y es que el Don Benito sigue en busca de esa victoria que reafirme las buenas sensaciones mostradas durante la pretemporada y que hacían ver a un cuadro rojiblanco aspirante a estar en la zona media y alta de la tabla. No obstante, «aún es pronto», señaló Gómez. Un arranque de liga que no preocupa al entrenador. «Todavía estamos a principio de temporada y las cosas cambiarán mucho», anticipa. Si bien, tampoco esconde su deseo de conseguir los tres puntos, algo que está «seguro» que conseguirá su equipo este domingo en el Vicente Sanz. Eso sí, pide «tiempo» para un equipo «con muchas caras nuevas» y con un cuerpo técnico «nuevo».

Cambios en el once

Juan Carlos Gómez también avanzó en la previa del encuentro que habrá cambios en la alineación respecto a los 11 elegidos del pasado domingo. No dio pistas, aunque todo parece indicar que uno de los que volverá a ser titular será Dani Martínez, que cumplió sanción el pasado fin de semana y que ya se encuentra disponible. Donde también es posible que haya cambios es en la delantera, en la que David Agudo podría ser titular en detrimento de Raly Cabral o Ezequiel Lamarca. El extremo, no obstante, podría jugar en banda si no lo hace Álex Herrera o el goleador en el último partido Makanjuola.

Sobre el San Roque, Gómez destacó que se trata de un equipo «rocoso» y que no se lo pondrá fácil, ya que ellos tampoco han ganado aún. De hecho, el conjunto onubense cuenta por derrotas sus dos jornadas disputadas. En la primera cayeron 1-0 ante el Cádiz B y en la segunda 2-1 ante el Coria.