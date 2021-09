Llega la tercera jornada y las circunstancias para el Mérida para enfrentarse al Vélez son similares a las de la primera, ya que llega con las mismas bajas: Diego Parras, Héctor Camps y Pedro Lagoa.

Además, de nuevo tendrá que readaptarse al escenario especial que le confiere al Vivar Téllez su recién estrenado tapete de césped artificial. En aquella primera cita frente al Panadería Pulido, los romanos mostraron una buena imagen consiguiendo remontar el partido hasta vencer con claridad (1-3) al cuadro canario. Lo que sí ha cambiado de cara al choque de este domingo (18.00 horas) es la duda de Emilio Cubo, que fue titular en aquel encuentro. Si no llegara, Juan García tendría que volver a tirar de Chirri Monje para el lateral derecho.

El resto del equipo podría ser el mismo de las dos primeras jornadas, aunque a lo largo de los partidos están apareciendo futbolistas desde el banquillo con minutos de calidad como Gaspar o Carmelo que podrían tener opciones de salir de inicio.

Se prevé un encuentro con muchos balones largos al área, donde «las jugadas a balón parado, las segundas jugadas y las disputas serán claves», reconoce el entrenador del Mérida. Ante este tipo de partidos, Monje podría sufrir a nivel defensivo, por lo que no sería descartable alguna modificación retrasando la posición de Mario Robles. Más allá de los cambios de nombres o de posición, la concentración defensiva del equipo es fundamental, de hecho, dos despistes han supuesto los dos goles en contra que ha recibido en los dos partidos jugados.

El propio Juan García quiso destacar en la previa que «en la concentración» es en lo que más ha trabajado esta semana porque «no nos podemos descentrar en una jugada cuatro minutos después de haber marcado».

CERO PUNTOS / El Vélez llega al partido sin haber puntuado todavía, Sin embargo «no nos podemos confiar, es un rival fuerte que hay que respetar mucho porque tiene muy buenos jugadores y muy buena propuesta de juego, pero que no ha tenido acierto. En su casa con su gente son un rival peligroso», argumenta el técnico. No cree que el cuadro de Miguel Beas vaya a tener ansiedad por ganar: «va a ser un partido muy complicado y muy disputado, y nosotros tenemos que poner las cartas encima de la mesa para volver a puntuar fuera de casa, que es muy difícil». Beas no podrá contar con Joselinho, el mediapunta todavía no ha debutado en la temporada.

Vélez: Miguel, Pedro Bocchino, Álex, Portillo, Ocaña, Cervera, Gonzalo, Zamorano, Balta, Camacho y Pablo.

Mérida AD: Javi Montoya, Chirri Monje, Bonaque, Nacho González, Ebuka, Mario Robles, David Rocha, Guille Perero, Artiles, Higor Rocha y Lolo Pla.

Árbitro: Clemente Ortuño. Murciano.

Estadio: Vivar Téllez.

Hora: 18.00.