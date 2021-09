Su nombre es Benoit Mbala, tiene 26 años, mide 2,03, es camerunés y puede ser el último fichaje del Cáceres Patrimonio de la Humanidad para la nueva temporada. Es un jugador que gusta y las conversaciones están muy avanzadas para que se cierre el trato y se incorpore esta misma semana

Mbala no es el pívot de gran tamaño que quizás podía esperarse, ya que la plantilla no tiene por ahora ningún hombre de esas características. Pero sí se caracteriza por un potente físico, que es lo que fundamentalmente se ha buscado a la hora de acudir al mercado en todas las posiciones. Sus 203 centímetros de estatura son acompañados de una compacta musculatura y no le falta movilidad y explosividad. También tiene una amplia experiencia y no habría problemas burocráticos para incorporarle, algo que se teme si el elegido es finalmente un norteamericano.

Internacional con su país, se formó en Estados Unidos en las universidades de Southwestern y La Salle. En 2017 arrancó su carrera profesional en México con el Fuerza Regia --bajo las órdenes del español Paco Olmos, al que se han pedido referencias-- y también tuvo una experiencia en Corea del Sur, aunque donde más ha jugado ha sido en Francia: Roanne (2018), Aix Maurienne Savoie (2018-19), el histórico Limoges (2019-21) y de nuevo el equipo de Aix-les-Bains, que ha sido su última experiencia en la segunda división gala promediando 11,1 puntos y 4,7 rebotes en 22,3 minutos.