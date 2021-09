1 - Villanovense: De la Calzada, Samu Hurtado, Espín, Moi, Tapia, Clausí, Lolo Garrido (Pajuelo, min. 80), Óscar (Sillero, min. 60), Álvaro González, Roger, Rivera (Isra Cano, min. 60). 1 - Cádiz B: Víctor Aznar, Raúl Parra (Yerai, min. 71), Lautaro, Traoré, Genar, Berenger (Algarra, min. 58), Sergi Fernández, Carrasco, Jorquera (Jinjolava, min. 58), Diarra (Iniesta, min. 45) y Pedro Benito (Rodallega, min. 64). Goles: 1-0 Sillero (min. 70), 1-1 Kike Carrasco (min. 78). Árbitro: Pérez Guimera (Castilla-La Mancha). Expulsó al local Juanma Pavón y al visitante Traoré. Vieron amarilla Samu Hurtado por los locales y Kike Carrasco, Genar y Raúl Parra por los visitantes. Estadio: Estadio Municipal Villanovense. 900 espectadores.

Un empate que sabe a poco. Con esa sensación se marcharon los jugadores del Villanovense este domingo tras empatar (1-1) ante el Cádiz B en un encuentro muy igualado a nivel táctico pero en el que los serones dispusieron de las mejores oportunidades para haberse llevado los tres puntos. Los de Juanma Pavón, bien plantados sobre el terreno de juego, ofrecieron un buen catálogo de registros futbolísticos a lo largo del partido, pero insuficiente para lograr la victoria.

El propio técnico onubense, conocedor de su ex equipo, introdujo novedades en el once inicial con el objetivo de minimizar las virtudes de sus rivales. El canterano Óscar Muñoz fue una de esas novedades en lugar de Viñuela, lesionado. También Lolo Garrido fue de la partida en lugar de Ángel Pajuelo. El jerezano, además, logró hacerse con la manija del centro del campo junto con un talentoso Roger, que dejó destellos de calidad para disfrute de la parroquia local. En punta, Pavón apostó por Rivera en lugar de Sillero, que esperó su oportunidad en el banquillo para acabar siendo decisivo.

Los primeros minutos fueron de tanteo entre ambos equipos, que parecían no querer mostrar todas sus cartas desde el principio. Sin embargo, fueron los serones los que pronto asustaron a los visitantes. Álvaro González pudo haber adelantado a los suyos tras cazar en el segundo palo un buen balón peinado por Óscar, pero su remate de primeras se encontró con la pierna del portero Víctor Aznar. Acto seguido fue Pedro Benito, del filial cadista, el que se internó en el área de De la Calzada, pero taponó Moi en el último instante ante la que podría haber sido una ocasión clamorosa de gol. A partir de ahí el partido entró en un tramo en el que ambos equipos buscaban imponer su fútbol, con momentos para uno y otro pero sin profundidad suficiente. De hecho, hubo que esperar muchos minutos para contar alguna ocasión clara de ambos equipos. Rivera, tras una gran contra del Villanovense, no finalizó con puntería una buena ocasión ante el portero rival, que volvió a ser decisivo para desbaratar el peligro. En el tramo final de la primera parte Óscar Muñoz, dentro del área, no llegó a conectar bien con un balón llovido y casi sin oposición. El propio canterano ya lo había intentado antes desde lejos con un golpeo que se marchó fuera.

Superioridad

En la segunda mitad el Villanovense salió convencido de poder aprovechar las ocasiones ante los gaditanos, pero fueron los chicos de Alberto Cifuentes los que primero llevaron peligro sobre el marco rival. El ex azulgrana Kike Carrasco perdonó el primero tras una buen jugada individual en la que había sido la mejor ocasión de los visitantes en lo que iba de encuentro. Pero el partido iba a cambiar con la entrada de Jesús Sillero. El delantero, al poco de entrar en el terreno de juego, recibió un balón en zona de tres cuartos que decidió convertir en oro. Se giró, perfiló su cuerpo y mandó un misil directo a la escuadra de la portería rival. Éxtasis serón.

El Villanovense, tras el tanto del andaluz, parecía jugar a placer por momentos hasta que en una jugada aislada llegó el zarpazo cadista. Kike Carrasco remató al fondo de la portería un buen centro desde la izquierda. Poco después el Cádiz B se quedaba con uno menos por expulsión de Traoré, que vio doble amarilla.

Fue en los minutos finales cuando el Villanovense más apretó ante un Cádiz en inferioridad. Tanto que incluso Sillero tuvo en sus botas la victoria en un mano a mano con Víctor Aznar, pero no definió bien y la jugada acabó en nada. Roger, de cabeza, también tuvo la opción de haber marcado, pero su remate manso acabó en las manos del portero del Cádiz B. el Villanovense acaba la jornada en quinta posición, dentro de los puestos que dan derecho a jugar play off de ascenso antes de visitar al Coria la próxima jornada.