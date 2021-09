Dice que no le gusta el jamón, «que están comiendo siempre aquí en España», que es feliz y que vive el día a a día «mucho más tranquila» comparado con lo que ocurre en su país, Colombia, «al que amo», pero marcado por la inseguridad. «Allí tienes que estar pendiente de todo siempre». Angie Yulieth Castañeda Vanegas, futbolísticamente ‘Angie’ (Bogotá, 4 de febrero de 1998) sueña con llegar a Primera Iberdrola con el Cacereño Femenino y disfrutar de un deporte inculcado por su padre, Gabriel, desde muy pequeña.

Angie rezuma tranquilidad. Transmite paz. Habla pausado, con exquisitez y asume que «a veces no me entero bien cuando hablan muy deprisa», aunque sí ha interiorizado (que no pronunciado) alguna palabra malsonante en el terreno de juego. Tras tener que marcharse a su país hace dos temporadas por la pandemia, en su vuelta a Cáceres hizo el gol del triunfo en el minuto 96 el pasado domingo en Canarias ante el Tenerife B (1-2). «Fue de cabeza, aunque he marcado pocos en mi vida», cuenta esta deportista educada y tímida, aunque nítida en sus reflexiones.

«En Colombia sí somos conocidas», asegura cuando se le cuestiona sobre si las futbolistas son personas reconocidas por la calle, como los chicos. «El campeonato es corto, de dos meses, pero hay mucho interés. Fui la primera campeona de Colombia con el Santa Fe y ese día había 33.000 personas en el estadio Nacional», dice esta jugadora que, pese a su juventud, ya es una de las importantes de la selección absoluta. «Allí soy medio defensivo», revela, porque la estrella, Leicy Santos, del Atlético de Madrid, es media punta, la posición natural de Angie. Pero a ella le gusta porque así puede aprender a ser más polivalente.

«Además del club, Ernesto (Sánchez) ha insistido mucho y me ha estado escribiendo durante este tiempo para que venga otra vez”. Se refiere Angie al empeño del entrenador del Cacereño en su retorno. Y a fe que el técnico la considera importante en el rol que tendrá en el equipo extremeño de la Liga Reto Iberdrola. “Es desequilibrante, de carácter reservado, que muestra todo su desparpajo sobre el terreno de juego. En Colombia tienen muchas esperanzas en su futuro como posible líder de la selección absoluta», comenta el técnico.

Angie, que reside en la barriada de La Mejostilla con las japonesas Akari Otsuka y Katsuki Yamamoto, espera seguir con sus estudios de Gestión Deportiva, que planea concluir a distancia, para trabajar en algo relacionado «con el Ministerio del Deporte».

De familia trabajadora y de orígenes humildes, asegura que lo más duro para ella es estar tan alejada de los suyos. «Soy muy familiar». Esta aficionada del Barcelona que tiene como referente a Leo Messi, Angie espera ganarse la vida durante muchos años en España y, por qué no, jugar en un grande «después de subir con el Cacereño», recalca la protagonista.