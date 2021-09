Encara el Cáceres Patrimonio de la Humanidad la recta final de la pretemporada con sensaciones en general positivas y una única preocupación: la lesión muscular de Manu Rodríguez, que le ha impedido disputar los dos últimos amistosos.

Ni el club ni el jugador han sido del todo claros sobre lo que le sucede a su gemelo y si es una rotura o una simple distensión. El caso es que Rodríguez, un hombre clave esta temporada por el papel que se le tiene reservado tanto en defensa como en ataque, reconoció el martes «no estar al cien por cien» y estar a la espera de más pruebas que descarten que los problemas que sufre sean de mayor importancia que la clásica sobrecarga de la preparación.

De momento se opta por no arriesgar lo más mínimo. Tras ser baja ante el Real Valladolid el sábado, tampoco pisó la pista ni un solo minuto frente al Torta del Casar, conscientes todos de que un músculo tan sensible puede romperse en cualquier momento y dejarle fuera de combate durante dos o tres semanas. No sería extraño que tampoco disputase el último choque de este ciclo, que será el sábado ante el Movistar Estudiantes en el pabellón Antonio Magariños (13.00 horas).

El hasta ahora jugador del Fundación Granada había sido uno de los más destacados del Cáceres en el pulso frente al Palencia, cuando anotó 19 puntos. Su fichaje fue una prioridad desde el inicio de la configuración de la plantilla, sobre todo después de que se conociese que no continuaría en el club andaluz. El camino estaba allanado porque las relaciones entre su agente, Fabio Spinella, y el Cáceres son estupendas desde hace tiempo, expresadas en acuerdos con jugadores como Dani Martínez, Robertas Grabauskas, Cole Huff y Raven Barber, por citar solo cuatro ejemplos.

Al menos esta circunstancia está sirviendo para ver más minutos en pista a otro de los componentes del juego exterior que, en principio, partirá en el último puesto de la rotación: Jaume Lobo. Y está respondiendo a esa oportunidad: el martes ante Torta del Casar en la final de la Copa de Extremadura fue el máximo anotador verdinegro con 21 puntos (incluyendo cinco triples) en 19 minutos en pista. En su debut en la LEB Oro confía en hacer buena su fama de ‘cañonero’ en categorías como la EBA y la LEB Plata.

Faltan menos de diez días para el estreno oficial ante el Leyma Coruña en el Multiusos (viernes 8, 20.45 horas) y, con la excepción reseñada, el equipo va esquivando el problema de las lesiones, tan frecuentes en este tramo de la temporada. Al contrario, algunos de sus componentes muestran ya un estado de forma llamativamente estupendo, como Mateo Díaz, que lleva la ‘gasolina’ extra que le dio haber realizado ya la preparación física completa con el club que le ha cedido, el Breogán. Además, se va integrando rápidamente al último en llegar, Ben Mbala. Lo que falta por dilucidar es si se inscribirá a un jugador más en la primera plantilla para contabilizar un nacional más, lo que resultaría beneficioso a efectos federativos.