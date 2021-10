La Liga Femenina Challenge solo discurre por la jornada 2, que se disputa este fin de semana, y la mayoría de los equipos continúan en esa fase constructiva en la que los entrenadores saben que aún hay muchas cosas que mejorar. Pero esta condición se acentúa aún más en el rival de este domingo del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura, un Azkoitia Azpeitia que hasta esta semana no ha recibido a sus dos extranjeras. El conjunto vasco jugó el pasado sábado sin ellas, sin Effa Marguerite y George Anisha, y lo notó. Perdió 73-47 en Granada.

Y el Azpeitia de ese día no tendrá nada que ver con el de este domingo. Está seguro de ello Jesús Sánchez, entrenador del Al-Qázeres. «La de esta semana ha sido una preparación de partido extraña, porque lo que has visto sabes que no es real al cien por cien».

Viaja un poco a ciegas el conjunto cacereño, que a pesar de todo ha tenido una buena semana de entrenamientos. La derrota ante el Zamora (61-83) ya se ha asumido y el balance del preparador no es negativo, ya que asume que su equipo dio un buena imagen. Al menos durante tres cuartos y medio, dice. Le falta, por lo tanto, la regularidad lógica de estas alturas de temporada para un equipo prácticamente nuevo. «Necesitamos que todo el mundo encuentre su sitio y sepa lo que se va a necesitar de ella, que la gente vaya creciendo».

También es un interrogante cómo funcionará el equipo fuera de casa en esta primera salida, aunque no cree Sánchez que eso sea un problema, ya que en pretemporada jugó varios partidos fuera «y te puedes hacer una idea. El mayor interrogante es el rival», repite Jesús Sánchez.