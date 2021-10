Bomba en el Extremadura UD. La situación se estaba volviendo insostenible dentro del vestuario como ya veníamos contando y ha terminado de reventar este viernes a primera hora de la mañana, justo antes del entrenamiento. En mitad de la rueda de prensa de Manuel Mosquera, todos los jugadores del Extremadura abrieron la puerta de la sala de prensa e irrumpieron por sorpresa para leer conjuntamente un comunicado durísimo contra la gestión del presidente Manuel Franganillo, pidiendo su renuncia y clamando por ver pagadas las nóminas que les adeudan, en algunos casos de hasta un año.

El plantel denunció "la nefasta gestión de Manuel Franganillo. Hemos llegado al límite, tanto deportiva como psicológicamente, y somos víctimas de un abuso inadmisible por su parte, ya que no ha tenido ni la decencia de pagarnos por el trabajo que todos desempeñamos". Sorprendió que el comunicado lo leyera Dani Pérez y no los capitanes de la plantilla. "Actualmente, la situación es insostenible. El presidente ha faltado en infinidad de ocasiones a su palabra hasta dejarnos en unas condiciones insufribles".

Denuncian que se deben mensualidades de hace dos temporadas (2019-2020) y también del pasado año. Aseguran que han creído en las promesas del presidente Franganillo durante mucho tiempo, "pero después de múltiples engaños y mentiras, decimos basta". Han llegado a señalar que existen casos concretos dentro de la plantilla de compañeros que no pueden mantener a sus familias, de pagar el colegio a sus hijos o el alquiler de las viviendas. También denuncian que no disponen de equipo médico, "lo que implica tomar riesgos en cada entrenamiento, cubriendo nuestras propias pruebas médicas como prevención". Aseguran que no hay trabajadores en las oficinas del club y que son ellos mismos los que han tenido que preparar las fichas para poder competir. "El material de entrenamiento es prácticamente nulo. Estas condiciones son vergonzosas e inaceptables en un contexto futbolístico como el actual y sólo existe un culpable", que es el presidente, subrayan.

Hay más de 30 denuncias por impagos entre los miembros de la actual plantilla. Dicen que la respuesta de Franganillo han sido "constantes faltas de respeto y humillaciones, demostrando que su profesionalidad, empatía y comprensión brillan por su ausencia". Y añaden que han recibido "amenazas por querer buscar alternativas en otros clubes, lo que ha llevado a varios jugadores a renunciar a la deuda. Este señor se muestra indiferente ante el sufrimiento de nuestras familias y por tanto pedimos encarecidamente que renuncia a la presidencia y admita de una vez por todas que esto le viene grande".

Concurso

La plantilla señala en el comunicado que su última esperanza es el concurso de acreedores, pero que no tienen noticia de ello. En este sentido se mostraron muy crítico y duro con el administrador concursal, Bernardo Silva, que sólo aparece en los medios, pero que no atiende las llamadas de los jugadores, que son los verdaderos empleados de la entidad. Dicen que le han pedido en reiteradas ocasiones que venga a dialogar con la plantilla y a explicarles la situación de primera mano, pero no lo ha hecho. "Creemos que no está a la altura de este concurso y estamos cansados de sus mentiras. Se le olvidó que somos profesionales. Y recordarle que un administrador, lo que hace es reducir la deuda y no aumentarle mes a mes y muchas cosas más".

Los jugadores han agradecido el respaldo y apoyo de los aficionados del Extremadura, "que nos da el aliento diario en estos momentos más críticas". Anuncian al convocatoria de una huelga si en los próximos días no hay una prueba de que la situación de la plantilla económicamente quedará regularizada. "Es más que evidente que este presidente no está capacitado para estar al frente de una entidad histórica como ésta y rogamos a todos que se impliquen para darle la máxima difusión".