No es un partido cualquiera el que disputa esta tarde (17.00 horas) el Extremadura en el municipal El Prado de Talavera. Es el primer encuentro después de que el vestuario explotara contra el presidente del Extremadura, Manuel Franganillo, al que responsabilizan y culpan de toda la situación que está atravesando la entidad en estos momentos, con jugadores que llevan hasta un año sin cobrar. No va a ser fácil mantener la cabeza en el partido ni será sencillo para Manuel Mosquera exprimir sobre el césped a unos jugadores que han rebosado el vaso de la paciencia y que claman soluciones ante su situación máxima de precariedad.

Tampoco será fácil el encuentro por las circunstancias que rodean al equipo, que vuelve a viajar a un desplazamiento con muchas bajas. Nico Hidalgo y Sebas Coris todavía no están al cien por cien recuperados y no se han subido al autobús. Sergio Gil y Fran Sandaza tampoco han entrado en la lista de convocados, aunque el club no ha comunicado nada sobre si les ocurre algo. A ellos se suma la baja de Emmanuel, que sigue lesionado, y de Rubén Mesa, que está sancionado.

Ante este panorama, Musa, Gato, Vargas y Viera, del filial, viajan con el primer equipo, algo que empieza a ser costumbre. Son 17 jugadores para Manuel. El desplazamiento se hizo este sábado, aunque después de explotar el vestuario, el presidente había insinuado con que viajaran el domingo, en el mismo día, aunque finalmente ha rectificado su decisión.

El Extremadura tendrá que inventarse de nuevo un delantero para jugar en Talavera. Es probable que Kike Márquez sea el hombre más adelantado y Lolo González entre de titular, adelantando a la mediapunta la posición de Elías. Por parte del Talavera, la principal duda es la de su portero Rubén Miño. Jordi es baja segura.

Talavera: Sousa; Choco, Góngora, Juanma, Javi, Ceberio, Borja Díaz, Vicente Romero, Adighibe, Añón, Toño Calvo.

Extremadura: Casto; Saúl, Fran Cruz, Dani Pérez, Varela, Toribio, Elías, Lolo González, Villacañas, Pastrana, Kike Márquez.

Árbitro: Muresán Muresán (valenciano)

Hora: 17.00

Estadio: El Prado de Talavera