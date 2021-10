El Mérida disputa este domingo (17.00 horas) la quinta jornada de liga en la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz contra el Cádiz B con la intención de volver a conseguir una victoria, tal y como ocurrió en la primera cita en Canarias frente al Panadería Pulido San Mateo. Desde el club coinciden en que el camino a seguir es aquel encuentro y el cuadro de Juan García quiere volver a tener esas sensaciones.

El propio entrenador reconocía que habrá cambios porque el rival así los demanda y, a pesar de no poder contar con Emilio Cubo, Diego Parras, Pedro Lagoa y Chirri Monje, todos por lesión, la plantilla cuenta con alternativas suficientes como para poner en liza un once de garantías. En el último partido en casa, la opción fue sacar la alineación más ofensiva posible y podría repetir, sin embargo, no parece descabellado un cambio de dibujo en el que el equipo cierre con tres centrales (Nacho González, Bonaque y Ebuka), los laterales ofensivos se conviertan en carrileros (Perero por la derecha y Ramón por la izquierda), un trivote en el que se convine el músculo de Mario Robles con la asociación de David Rocha y Artiles o Gaspar, y en punta la dupla de Higor Rocha y Lolo Pla.

Si no hubiera revolución táctica y se volviera al dibujo habitual, se antoja que lo más prudente es reforzar el centro del campo con Mario Robles. A partir de la entrada del mediocentro, ofensivamente las alternativas son muchas, desde mantener a Gaspar y Artiles para que se asocien con David Rocha, aunque arranquen desde posiciones de banda hacia dentro, para dar profundidad a los laterales, que en realidad son extremos, hasta mantener a Aitor Pons y Lolo Pla en los costados para que Artiles o Gaspar haga la función de mediapunta.

Desde el punto de vista defensivo, se podría dar una alternativa menos arriesgada con Nacho González y Ebuka; Mario Robles retrasaría su posición al eje de la zaga.

EL RIVAL // El Cádiz B tiene todas las características de un filial de un equipo de Primera: juventud, desparpajo y calidad, pero también inexperiencia, de ahí que este tipo de partidos sean un poco impredecible. De momento en liga está mostrando una versión bastante irregular con una victoria, dos derrotas y un empate, este último la semana pasada en el estadio Villanovense (1-1). «Que sea un equipo que quiere ir arriba nos puede venir porque pueden dejar espacios que debemos saber aprovechar», explica el entrenador romano que espera que el rival quiera tener la posesión de la pelota.

Alberto Cifuentes, técnico cadista, tendrá que esperar a ver si Chapela, Pedro Benito y Raúl Parra tienen minutos con el primer equipo en su partido sabatino frente al Valencia, para saber si podrá contar ellos. Tanto Benito en la delantera como Parra en el lateral derecho fueron titulares en la última jornada. También lo fue el central Traoré que está sancionado por ver doble amarilla en Villanueva de la Serena. Cifuentes define al Mérida como una «muy buena plantilla, con jugadores importantes de Segunda B el año pasado, con muchos refuerzos y con un presupuesto alto». Prevé un partido «muy difícil. Intentaremos ser intensos, sacar nuestra mejor versión e intentar ponernos por delante».