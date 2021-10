Don Benito-Cacereño, todo un clásico del fútbol extremeño que se revive tras tres años en los que han estado en categorías diferentes. Será a partir de las 18.30 horas en el estadio Vicente Sanz con los visitantes por delante en la clasificación gracias a su mejor puesta en escena en las cuatro jornadas disputadas.

De hecho, los rojiblancos todavía no han ganado un solo partido y les va urgiendo salir de la zona baja para evitar problemas más adelante. «Jugamos en casa y es el momento adecuado». Así, sin titubeos, habló Juan Carlos Gómez. La última jornada, en la que los suyos cayeron ante el Córdoba por 3-2, dejó «buenas sensaciones» en palabras del técnico del Don Benito a pesar de la derrota. «Hicimos un gran partido y veo a la gente ilusionada», se refirió el entrenador sobre sus futbolistas.

El Don Benito, que empezó ganando en Córdoba, vio cómo los locales le daban la vuelta al partido en apenas cinco minutos. Ganar un derbi supondría una dosis de moral extra para la plantilla.

El Cacereño será el primer rival extremeño para los rojiblancos y se espera una nutrida presencia de aficionados de Cáceres. Por ello, el Don Benito ha habilitado una zona para la afición visitante en el Vicente Sanz.

Quien no podrá estar en este partido será el defensor Álex Jiménez, que estará de baja entre cuatro y seis semanas por un problema muscular. En este sentido, Gómez no introducirá muchos cambios en el once inicial, que volverá a contar con David Agudo después de su doblete ante el Córdoba. Más dudas hay en el eje de la zaga, sobre todo después de que en el último encuentro Carlos Branco fuera suplente en favor de Trinidad.

El Cacereño

Ocho puntos más tiene el Cacereño (10 a 2), que además tiene a sus 22 futbolistas disponibles. Muy probablemente habrá cambios en el once inicial de Julio Cobos, que lo reconoció debido al estilo de juego del oponente.

«Creo que va a ser un partido bonito, como el del otro día [contra el Coria]. Es un rival que necesita ganar sí o sí, la clasificación no refleja lo que están exponiendo en el campo», explicó Cobos, que puso el foco en que ese día faltó «tener un poco más de control sobre el partido, sobre todo tras conseguir el 1-0. Aunque en líneas generales estoy contento y creo que el empate fue justo».

El técnico de Valdehornillos, una localidad muy cercana a Don Benito, donde llegó a jugar en la etapa final de su carrera, señaló que «nosotros llegamos en buenas condiciones, pero sin confianzas y habiendo hecho una buena semana de entrenamientos».

Según abundó, «se puede mejorar en todo. De domingo a domingo siempre aparecen errores. Los dos goles encajados han sido a balón parado, uno de penalti y otro en una falta lateral. En jugada aún no nos han hecho gol. Podemos mejorar en el tema de la estrategia y también en el control del partido. Pero cada partido es una historia y aparecerán muchos errores. Hay mucho margen de mejora, para nosotros y para todos».

Previó «un partido muy complicado» por la «necesidad de ganar» que tiene el Don Benito, «pero si a ellos no les salen bien las cosas o conseguimos marcar pronto igual todo se les hace más difícil». De los rojiblancos destacó que se trata de un equipo que «genera ocasiones, lo ha hecho en todos los partidos» y que es «valiente, llegando al área contraria con muchos efectivos. Tiene jugadores de mucha calidad y mucho nombre en Segunda B. Tienen un delantero, Agudo, que probablemente no haya ningún otro en la categoría que cuente con más goles marcados; Pozo, que es un jugador diferencial; y otros como Gonzalo, Trinidad o Pavón con una experiencia amplísima. A ellos hay que sumar jóvenes que quieren hacerse nombre. Me parece un equipo de buenos futbolistas al que aún le falta encontrar su punto de cocción, pero seguro que va a ser un equipo difícil».