1 - Don Benito: Sebas Gil, Trinidad, Lolo Pavón, Gonzalo, Dani Martínez, Manu Miquel, Essomba (Isa Drammeh, min. 57), Álex Herrera (Carlos López, min. 75), Abraham Pozo, David Agudo (Turmo, min. 80), Raly Cabral (Ezequiel, min. 80). 1 - Cacereño: Bernabé, Aguado, José Martínez, Marvin, Gayoso, Kamal, Javito, Yael (Rubén Sánchez, min. 80), Teto (Espinosa, min. 46), José Ramón (Bermu, min. 64), Solano (Carlos Fernández, min. 70). Goles: 1-0: minuto 19, Abraham Pozo. 1-1: minuto 31, José Ramón. Árbitro: Patiño Álvarez (Madrid). Roja a Gayoso por dos amarillas (min. 37) y amonestó a los locales Dani Martínez y Trinidad. Incidencias: Estadio Vicente Sanz. 1.400 espectadores. Unos 200 aficionados de Cáceres.

El Cacereño, con la flecha hacia arriba. El Don Benito, con necesidad de victoria. Así llegaban ambos equipos al partido del Vicente Sanz disputado este domingo y que se saldó con empate (1-1) tras un encuentro que bien pudo decantarse en favor de cualquiera de los dos si los futbolistas de ambos equipos hubieran estado más acertados de cara a puerta. Sin embargo, el empate refuerza a los de Julio Cobos, que jugaron con uno menos durante casi una hora por expulsión de Gayoso en la primera mitad.

El conjunto verdiblanco, sabedor de las urgencias de su rival, salió de inicio con la clara idea de estar bien replegado en defensa para cazar una contra con la que noquear a un Don Benito al que la falta de acierto en ataque le volvió a dejar sin el triunfo. De hecho, fue el Cacereño el que protagonizó el primer acercamiento de relativo peligro. Teto, con una internada por banda, avisó con un disparo que se marchó desviado.

Los dos goles

No fue hasta diez minutos después cuando llegó la respuesta del Don Benito, pero lo hizo en forma de gol en su primera ocasión clara. Abraham Pozo, como otras tantas veces ha hecho, se fabricó él solo el gol tras un disparo cruzado desde la frontal del área. Todo ello en una primera mitad igualada entre ambos equipos. Tanto que a la siguiente que tuvo el Cacereño también fue para adentro. José Ramón, dentro del área, mandó el balón a la escuadra para poner las tablas en el marcador a la media hora de juego. Sin embargo, todo cambió apenas unos instantes después con la expulsión de Gayoso por doble amarilla en el minuto 37.

Una hora con uno menos

Los de Julio Cobos se quedaban con uno menos con toda la segunda mitad por disputar. Fue precisamente en el segundo tiempo cuando el Don Benito más apretó sobre el área del Cacereño, que no se desesperó y buscó cazar alguna ocasión clara a la contra. Los rojiblancos fueron poco a poco metiendo a los visitantes en su área, que mostraron todo su arsenal defensivo de manera inconmensurable.

Primero avisó David Agudo con un centro que se fue rozando el palo de la portería de Bernabé. Luego Isa Drammeh, que había entrado en la segunda parte, dio un empuje a su equipo y una jugada suya a punto estuvo de convertirse en el segundo de los rojiblancos. El ariete se internó en el área, pero no puso un buen servicio a David Agudo con todo a placer. Luego fue Manu Miquel el que remató fuera por poco un balón desde la frontal. En estas, el Cacereño logró cazar varias contras que bien le podrían haber servido para lograr la victoria. Primero fue Espinosa el que se quedó ante Sebas Gil tras recortar a la defensa, pero su disparo tocó en Trinidad, que lo desvió a córner para tranquilidad de la parroquia local. Luego, en el tiempo de descuento, Carlos Fernández no aprovechó un mano a mano con Sebas Gil para haber hecho el segundo. Pero los de Juan Carlos Gómez también tuvieron sus oportunidades. La más clara de todas la tuvo Ezequiel Lamarca. El delantero cordobés, tras un gran servicio de Dani Martínez, no marcó con todo a placer para poder haber hecho gol delante de la portería. Luego fue Isa Drammeh el que remató de cabeza un centro de Abraham Pozo que se marchó rozando el palo de la portería del Cacereño. Al final, el empate fue lo más justo para dos equipos que ven el resultado de manera diferente. El Cacereño lo da por bueno por seguir en la zona alta y por continuar invicto, mientras que en el Don Benito no despeja las dudas antes de visitar al Villanovense.