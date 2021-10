Honda preocupación en el Cáceres Patrimonio de la Humanidad respecto a Nik Slavica. El ala-pívot croata, llegado como una de las grandes apuestas de la temporada, no se termina de adaptar a la dinámica del equipo, con un juego excesivamente anárquico sobre la pista y un comportamiento personal complicado fuera de ella, lo que está llevando al club a estudiar su situación de forma muy detenida.

Relacionadas El Cáceres resiste con dignidad ante el Estudiantes

No es seguro siquiera que Slavica empiece la temporada. El Cáceres firmó con él una ventajosa opción de corte por si esto sucedía durante las primeras semanas. Y es que ya se sabía que se trata de un jugador que podía tener problemas: procedente de una de las generaciones más brillantes a nivel continental (subcampeón del mundo sub-19 en 2015 con un papel protagonista), lleva año y medio sin disputar un partido oficial. Su fichaje por un club eslovaco la pasada campaña se frustró sin llegar a debutar.

La cuestión es que su rendimiento en la pista no está siendo malo a nivel estadístico. En casi todos los amistosos ha destacado en el capítulo de la anotación, pero jugando de forma muy individualista, gastando demasiados tiros. Se le ha intentado explicar que viene a Cáceres a formar parte de un equipo, no a relanzarse personalmente engordando estadísticas. Pero no termina de haber un entendimiento. Fuera del Multiusos tampoco parece estar contento con las condiciones de vida que se le han ofrecido y, por poner un ejemplo, durante semanas ha vivido en un hotel al no estar contento con la vivienda que se le había asignado.

Todo esto ya se ha hablado directamente con su agente, el exbaloncestista cacereño José María Panadero, que ha intentado mediar en un contexto que en absoluto ha mejorado. El asunto está caliente encima de la mesa porque en el Cáceres no se quiere arrastrar un descontento mutuo durante toda la temporada que perjudique el rendimiento del colectivo.