«La diferencia es la madurez. Se ven las cosas de otra manera. No es que vaya llegando a su fin en mi vida el fútbol, ya que todavía me quedan unos cuantos años, pero sí se ve de forma distinta, es verdad». José Ramón Fernández Lavado, 'José Ramón' (Carrión de Calatrava, Ciudad Real, 31 de diciembre de 1991) cumple su segunda etapa en el Cacereño, cuya camiseta ya lució en la temporada 2013-2014, y este fin de semana ha sido protagonista por su primer y espectacular tanto esta temporada, el del empate ante el Don Benito que, asume, ha sido uno de los mejores de su carrera.

«Jugar al fútbol es mi pasión, es una ilusión diaria, y hemos vuelto para darlo todo», añade el extremo manchego. En estos siete años entre aquel CPC de Ángel Marcos de la campaña del campo de El Cuartillo («allí podía ocurrir de todo», comenta) y ésta se ha ganado bien la vida, con equipos siempre de la Segunda B, como Mérida, Villanovense, Linense o Ebro, entre otros. «No me puedo quejar. Salí de casa con 17 años, tengo 29 para 30 y sigo sonando por ahí por España», dice con naturalidad y tono de orgullo. «Me gusta conocer sitios nuevos y estoy bastante contento con ello», agrega.

En aquella campaña, rememora, «empezamos fuertes y luego nos costó bastante en la segunda vuelta; son cosas que pasan en el fútbol», afirma que hizo siete goles, «creo recordar» y que este año su objetivo será «coger confianza y minutos y con el trabajo diario llegarán los goles. Ha llegado en la quinta jornada el primero y espero que lleguen más. No me puedo poner un número, pero lo importante es que estemos arriba. A ver cuántos podemos meter este año».

¿Uno de los mejores goles de su vida? «Sí. Fue bonito. Me la da Kamal muy bien y conforme me la encuentro no me lo pienso y la intento tocar al segundo palo, entrando perfecta. Lo fundamental es que valió para conseguir un punto», cuantifica pensando en lo colectivo. José Ramón espera ser más resolutivo ante la puerta contraria. «Ahora que ha entrado el primero, a ver si llegamos más arriba y tiramos más a puerta».

Más trabajo

Dice que este año «quizá» esté trabajando más en defensa y que ello puede hacer que en ataque «no llegues igual porque puedes estar un poco más cansado», pero que «cuando se abran los partidos vamos a crear bastante peligro y llegarán las ocasiones». Asegura que «los desmarques los tiro porque no me canso, pero no hemos tenido la oportunidad. A lo mejor los compañeros han encontrado a otros en mejor posición, no lo sé, pero voy a seguir tirando esos desmarques y llegarán las opciones», analiza cuando se le plantea que una de sus mayores cualidades, la velocidad, no le ha servido aún para encarar a los porteros.

«Esa es una pregunta complicada», responde cuando se le plantea sobre el pronóstico del Cacereño en la clasificación. «Hemos empezado bien, la liga es muy larga y en esta categoría has de tener siempre los pies en el suelo. Hay que ir partido a partido y ojalá estemos lo más arriba posible. Yo firmaba ahora mismo quedarnos como estamos, segundos», aduce con lógica. «La ilusión de estar arriba es importante, pero lo que hay que pensar es que hay que ganar el próximo partido en casa».

José Ramón ha vuelto pleno de confianza. Vive solo hasta que llegue en los próximos meses su novia, Amelia, natural también de Carrión de Calatrava, «en los próximos meses» y asegura que la diferencia entre aquel joven de 23 años y éste, también en lo personal, es sustancial. «Es diferente, sí. Antes entraba, salía más, esa chispilla de joven. Era más alocado. Vivía con Iván Pérez, muy buena gente. Ahora soy más maduro, y ahí estamos tan contentos», añade.

Con el vestuario dice estar encantado. Con Francis Bordallo, el director deportivo, y Julio Cobos, el entrenador verde, coincidió en el Villanovense (el técnico se lo llevó también al Linense), y todo ello completa un entorno perfecto para él. Nada mejor para su madura vuelta. José Ramón es el mismo, pero José Ramón es a la vez distinto.