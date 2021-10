La plantilla del Extremadura concederá una oportunidad más al presidente del club para que pueda arreglar el desaguisado económico que ahora mismo hace tambalear los cimientos de toda la entidad. Pese a la dureza del comunicado emitido el viernes por los jugadores del equipo, en el que adelantaron la posibilidad de ir a la huelga de entrenamientos durante la presente semana, según ha podido saber este periódico eso no ocurrirá, al menos, en los próximos días. El equipo tuvo este lunes jornada de descanso tras el empate logrado en Talavera y volverá este martes a los entrenamientos con normalidad. Trabajará para preparar el partido del sábado ante el Valladolid B, pero lo hará también esperando soluciones económicas inmediatas por parte de la directiva azulgrana, ya que de no haber movimientos podría peligrar el partido del sábado.

Manuel Mosquera no quiso mojarse sobre este tema en la sala de prensa posterior al partido. Dijo que no valoraría las reacciones del presidente tras el comunicado de los jugadores, pero sí dejó un mensaje para leer entre líneas: “nosotros no tenemos nada contra nadie a nivel personal. Lo que estamos buscando es una normalidad y una estabilidad. No queremos ni conflictos ni problemas”, remarcó.

El preparador gallego dijo que no sabía qué ocurriría esta semana, “pero tengo plena confianza en que la situación se va a arreglar. Nuestra parte es el césped”, concluyó.

No ha habido más valoraciones ni reacciones al estallido del viernes. El equipo cumplió en el césped haciendo un buen partido en Talavera y logrando un meritorio punto pese a las adversidades. Eso sí, desde el vestuario advierten que necesitan ver soluciones esta misma semana porque el tiempo se agota y la paciencia más. De hecho, hay jugadores que ya están “al límite” en esta situación.

Sobre los movimientos, el club de momento guarda silencio y sigue trabajando para la llegada del grupo Khalifa, que no termina de inyectar el capital acordado. Es probable que el Extremadura comience a barajar otras alternativas en caso de que ese dinero no entre con urgencia, ya que el próximo 27 de octubre es la junta extraordinaria de acreedores para la que debería haber noticias positivas antes en lo económico.

Susto Villacañas

Sobre el partido en Talavera, el susto lo protagonizó Víctor Villacañas, que tuvo una alérgica reacción tras el partido que le provocó una inflamación grave del cuello, motivo por el que tuvo que ingresar rápidamente en un hospital de la ciudad talaverana. Tras las pruebas, todo ha quedado en un susto y el jugador pudo regresar el mismo domingo de vuelta en un coche particular.

Manuel está contento con el trabajo de sus jugadores y la dinámica positiva que está alcanzando el equipo, ya que en Talavera “en el cómputo global del partido fuimos mejores y siempre tuvimos más el partido de nuestro lado, pero nos faltó algo de aire en los últimos diez minutos”. Y es que las bajas y el escaso fondo de armario que tiene el Extremadura para revolucionar los partidos en la segunda parte le está pasando factura.