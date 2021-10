Fueron 29 segundos, "pero muy intensos. ¡Qué bonito recuerdo!" Pau Gasol agradecía así el pasado mes de febrero que a través de una cuenta de Twitter que rinde homenaje al extinto Cáceres Club Baloncesto (@caceres_cb) se recordase en vídeo su debut en la entonces Liga ACB con el Barcelona.

Ocurrió hace cerca de 23 años. En concreto, el 17 de enero de 1999 y el Barcelona cayó en el atestado pabellón V Centenario (5.000 espectadores, buena parte en gradas supletorias) por 92-78. Aíto García Reneses, el entrenador azulgrana, alineó a un jovencísimo y enjuto Pau Gasol en ese escaso medio minuto, ya con el choque decidido para los extremeños, cuyo técnico era José Alberto Pesquera.

Tenía 18 años, 6 meses y 13 días y nadie se podía imaginar las legendarias páginas en el deporte de la canasta que escribiría un jugador que anunció este martes su adiós definitivo al basket profesonal.

Gasol ya habló más explícitamente hace algún tiempo de lo sucedido en Cáceres. «Era un chico muy joven con mucho que madurar. Alternaba el equipo de Liga EBA del Barcelona con el de ACB y también iba a la Facultad de Medicina todos los días, así es que tenía una vida muy ocupada entre estas dos cosas», comentaba. « Cuando llegué a casa de vuelta, mis padres habían grabado el partido en vídeo y nos pusimos a verlos todos juntos», añadía. «La pista del Cáceres estaba a rebosar. Recuerdo que el partido estaba muy difícil y Alston había hecho la quinta falta. Aíto me llamó para salir», recordaba. Aparte de una canasta del Cáceres, que fuera del malogrado Carlos Montes, no ocurrió nada reseñable más allá de que, con el tiempo, se convirtió en una fecha histórica que para el jugador no ha dejado de ser especial.

«Fue emocionante debutar en la Liga ACB tan joven en un equipo tan importante», reflexionaba la leyenda del deporte español. «Ha llovido mucho desde entonces, pero ese año fue determinante en mi carrera deportiva porque maduré mucho tanto a nivel profesional como a nivel baloncestístico», concluyó.